Acht Verletzte bei Brand in Londoner Tiergarten

Im Zoo von London ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte in der Früh mit zehn Löschfahrzeugen und 72 Einsatzkräften aus, um die Flammen zu bekämpfen, wie die Feuerwehr der britischen Hauptstadt mitteilte. Betroffen waren demnach ein Café und ein Geschäft in der Nähe des Streichelzoos. Mehrere Angestellte des Tierparks in der britischen Hauptstadt erlitten Rauchvergiftungen und einen Schock. Acht Menschen wurden verletzt. Ein Erdferkel kam bei dem Brand ums Leben, vier Meerkatzen wurden vermisst.