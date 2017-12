So feiert der ATV-Vierfach-Papa Weihnachten

Unglaublich, aber wahr: Seit elf Staffeln fasziniert die Doku-Soap "Teenager werden Mütter" österreichische TV-Zuseher. Die Quoten sind so gut, dass neben diversen Sondersendungen nun die zwölfte Staffel in den Startlöchern steht. Ab 4. Jänner 2018 werden Teenager wieder mit der Kamera begleitet. Mit dabei: der 19-jährige Marcell, mittlerweile Vater von vier Kindern (plus zwei Stiefkindern).