Mord an Joggerin: Lkw-Fahrer fasst lebenslang aus

Nach dem Sexualmord an einer Joggerin in Endingen bei Freiburg ist ein Lastwagenfahrer aus Rumänien am Freitag zu einer lebenslangen Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Dem 40-Jährigen wird auch der Mord an der französischen Austauschstudentin Lucile im Jänner 2014 im Tiroler Kufstein zur Last gelegt. Dafür wird Catalin C. noch in Innsbruck auf der Anklagebank Platz nehmen müssen.