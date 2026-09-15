Motorradfahrer (21) wurde über Auto geschleudert

Ein junger Motorradfahrer wurde am Dienstag im Murtal (Steiermark) schwer verletzt. Er übersah ein anhaltendes Fahrzeug.
Am Dienstagmittag fuhr ein 73-jähriger Autofahrer im Murtal auf der B 114 Richtung Hohentauern. Im Ortsgebiet von Möderbrugg wollte er links abbiegen. Er wurde langsamer, blinkte und hielt an, um den Gegenverkehr vorbeifahren zu lassen.
Zur selben Zeit fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Motorrad auf derselben Straße. Er übersah das Auto des 73-Jährigen und prallte gegen das Heck des Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradlenker über das Auto geschleudert und kam auf der Motorhaube zum Liegen.
Erstversrogung durch Passanten
Der Mann konnte noch selbstständig vom Fahrzeug absteigen und wurde bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte von Passanten erstversorgt. Nach der Erstversorgung vor Ort lieferte die Rettung den Mann mit schweren Verletzungen in das LKH Judenburg ein. Der 73-jährige Autolenker blieb bei dem Unfall unverletzt.
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