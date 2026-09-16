ÖSV-Athleten müssen Trainingslager selbst zahlen

WM-Silber hat sie 2023 im georgischen Bakuriani schon geholt. Edelmetall daheim wäre natürlich noch schöner. „Das große Ziel ist natürlich, mir etwas um den Hals zu hängen. Zwei Chancen habe ich: im Einzel und im Teambewerb.“ Wie lange sie sich das alles noch antun will? „Das hast du mich im Vorjahr auch schon gefragt“, lacht Kati. „Eigentlich sage ich seit fünf Saisonen, dass es meine letzte ist. Deswegen sage ich jetzt mal gar nichts...“