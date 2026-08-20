Ehepaar stritt! Mann nahm Kind (7) und fuhr davon

Die 34-Jährige zeigte den Vorfall bei der Polizei an. Der Mann wurde von den Ermittlern telefonisch kontaktiert. Er ließ sich wenig später widerstandslos an seiner Wohnadresse in Völs festgenommen. „Bei der anschließenden Hausdurchsuchung wurden in der Wohnung zwei Schreckschusspistolen und zwei Faustfeuerwaffen, welche im legalen Besitz des Mannes waren, vorläufig sichergestellt und gegen ihn ein Betretungsverbot und ein Waffenverbot ausgesprochen“, heißt es seitens der Polizei. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.