Ehepaar stritt! Mann nahm Kind (7) und fuhr davon

Ein Streit zwischen einem Ehepaar in Völs (Bezirk Innsbruck-Land) geriet am Dienstagnachmittag völlig aus dem Ruder. Die Frau (34) verließ die Wohnung mit ihren drei Kindern. Der Mann (36) soll sie bedroht haben. Danach holte er seinen Sohn (7) ab und fuhr mit ihm davon. Die Frau schlug Alarm, die Polizei schritt ein.
Gegen 16.30 Uhr kam es nach bisherigen Ermittlungen in der Wohnung des Paares zu einem Streit zwischen den beiden Eheleuten. Dabei soll der 36-jährige Einheimische seine Gattin gefährlich bedroht haben.
Daraufhin verließ die Frau mit den gemeinsamen drei Kindern die Wohnung. Der Mann folgte ihnen wenig später und traf das Quartett im Bereich des Bahnhofs an. Dabei nahm er den siebenjährigen Sohn und fuhr mit ihm in seinem Pkw davon.
Bei der anschließenden Hausdurchsuchung wurden in der Wohnung zwei Schreckschusspistolen und zwei Faustfeuerwaffen sichergestellt.
Die Polizei
Die 34-Jährige zeigte den Vorfall bei der Polizei an. Der Mann wurde von den Ermittlern telefonisch kontaktiert. Er ließ sich wenig später widerstandslos an seiner Wohnadresse in Völs festgenommen. „Bei der anschließenden Hausdurchsuchung wurden in der Wohnung zwei Schreckschusspistolen und zwei Faustfeuerwaffen, welche im legalen Besitz des Mannes waren, vorläufig sichergestellt und gegen ihn ein Betretungsverbot und ein Waffenverbot ausgesprochen“, heißt es seitens der Polizei. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.