Unfall beim Überholen: Radler touchierte Auto

Dabei touchierte der 63-Jährige den Außenspiegel des Autos, stürzte und verletzte sich dabei. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen. Ein Alko-Test mit der Pkw-Lenkerin verlief negativ, mit dem Radfahrer konnte wegen seiner Verletzungen kein Test durchgeführt werden.