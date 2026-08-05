Unfall beim Überholen: Radler touchierte Auto

Beim Überholen einer fünfköpfigen Radfahrergruppe kam es am Mittwoch in der Oststeiermark zu einem schweren Unfall. Ein Radler scherte aus, während das Auto überholte, touchierte den Pkw und stürzte schwer.
Montagvormittag wollte eine 21-jährige Autolenkerin in St. Kathrein am Hauenstein (Bezirk Weiz) eine fünfköpfige Gruppe von Radfahrern überholen. Während die Frau an der Gruppe vorbeifuhr, scherte der an zweiter Stelle fahrende Radler aus, um den Fahrer vor ihm zu überholen.
Dabei touchierte der 63-Jährige den Außenspiegel des Autos, stürzte und verletzte sich dabei. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen. Ein Alko-Test mit der Pkw-Lenkerin verlief negativ, mit dem Radfahrer konnte wegen seiner Verletzungen kein Test durchgeführt werden.
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