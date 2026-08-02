Reh sprang auf Straße: 2 Motorradfahrer verletzt

Ein Rehwild, das im oststeirischen Großsteinbach auf eine Straße sprang, löste einen Unfall mit mehreren Beteiligten aus. Zwei Motorradfahrer wurden verletzt, Autos wurden beschädigt.
Sie versuchte noch zu bremsen, doch es war zu spät: Auf der Feistritzstralstraße in Großsteinbach sprang am Samstag gegen 19.20 Uhr ein Rehwild unmittelbar vor dem Auto einer Burgenländerin auf die Straße. Die Frau aus dem Bezirk Jennersdorf konnte die Kollision mit dem Tier nicht mehr verhindern.
Das Reh wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und traf einen Motorradfahrer, der sich dabei am rechten Fuß verletzte. Laut Aussagen von Zeugen hielten zwei nachkommende Biker, deren Namen und Kennzeichen unbekannt sind, an und fragten, ob sie helfen könnten.
Fünfköpfige Bikergruppe musste ausweichen
Ein Hilfsangebot mit Folgen: Denn eine weitere, fünfköpfige Bikergruppe musste deshalb ausweichen. Ein 60-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld versuchte links an den stehenden Bikern vorbeizufahren, touchierte dabei aber das Auto einer 34-jährigen Südoststeirerin und stürzte. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt und das Rote Kreuz wurde der 60-Jährige ins LKH Feldbach eingeliefert. Im Einsatz standen auch die Feuerwehren Großhartmannsdorf, Obgrün und Großsteinbach mit insgesamt 40 Personen.
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