Reh sprang auf Straße: 2 Motorradfahrer verletzt

Fünfköpfige Bikergruppe musste ausweichen

Ein Hilfsangebot mit Folgen: Denn eine weitere, fünfköpfige Bikergruppe musste deshalb ausweichen. Ein 60-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld versuchte links an den stehenden Bikern vorbeizufahren, touchierte dabei aber das Auto einer 34-jährigen Südoststeirerin und stürzte. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt und das Rote Kreuz wurde der 60-Jährige ins LKH Feldbach eingeliefert. Im Einsatz standen auch die Feuerwehren Großhartmannsdorf, Obgrün und Großsteinbach mit insgesamt 40 Personen.