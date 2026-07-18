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Schwer verletzt

Seniorin (80) fiel vom Motorrad-Beifahrersitz

Niederösterreich
18.07.2026 11:00
Symbolbild: Der Motorradfahrer wurde bei dem Sturz leicht verletzt, die 80-Jährige jedoch ...
Symbolbild: Der Motorradfahrer wurde bei dem Sturz leicht verletzt, die 80-Jährige jedoch schwer.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Eine 80-Jährige hat am Freitagnachmittag bei einem Motorradunfall in Watzelsdorf (Bezirk Hollabrunn) schwere Verletzungen erlitten. Die Frau dürfte rücklings vom Sozius gefallen sein, als der 30-jährige Lenker über eine Senke fuhr.

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 Eine 80-Jährige hat am Freitagnachmittag bei einem Motorradunfall in Watzelsdorf, Bezirk Hollabrunn, schwere Verletzungen erlitten. Der Mann aus dem Bezirk Hollabrunn war laut Polizei gegen 15.45 Uhr in Fahrtrichtung Guntersdorf unterwegs gewesen. Hinter ihm saß die Seniorin. Als er über eine Mulde in der Straße fuhr, fiel sie vom Motorrad, das dann ebenfalls zu Sturz kam.

30-Jähriger leicht verletzt
Auch der deutlich jüngere Lenker wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Frau musste nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Landesklinikum Horn geflogen werden, wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag bekannt gibt. 

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