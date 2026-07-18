Seniorin (80) fiel vom Motorrad-Beifahrersitz

Eine 80-Jährige hat am Freitagnachmittag bei einem Motorradunfall in Watzelsdorf, Bezirk Hollabrunn, schwere Verletzungen erlitten. Der Mann aus dem Bezirk Hollabrunn war laut Polizei gegen 15.45 Uhr in Fahrtrichtung Guntersdorf unterwegs gewesen. Hinter ihm saß die Seniorin. Als er über eine Mulde in der Straße fuhr, fiel sie vom Motorrad, das dann ebenfalls zu Sturz kam.