Eine Steinmauer, die Jahrhunderte überlebt

Steine werden ohne Mörtel zusammengesteckt

„Man kann sich diese Arbeit wie ein großes 3-D-Puzzle vorstellen“, erklärt Umweltgemeinderätin Maria von Balthazar. Die Kalksteine stammen von einem Weinbauer aus Traiskirchen. „Der weiß schon genau, dass wir viele verschiedene Größen brauchen“, erklärt sie. Diese Steine werden dann Stück für Stück zu einer Mauer „zusammengesteckt“. „Wenn ein Stein nicht passt, wird er mit einem Meißel zurechtgemacht“, so von Balthazar.