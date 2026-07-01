Mann fuhr Bruder mit Auto an: Danach folgte Flucht

Der 32-Jährige flüchtete mit dem Pkw vom Tatort. Er war nicht im Besitz einer Lenkberechtigung. Beamte der Polizeiinspektion Telfs konnten ihn jedoch wenig später festnehmen. „Ein Alkotest mit dem 32-Jährigen verlief positiv. Der Deutsche wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert“, so die Ermittler.