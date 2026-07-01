Mann fuhr Bruder mit Auto an: Danach folgte Flucht

Schwere Vorwürfe gegen einen 32-jährigen Deutschen! Er soll in der Nacht auf Montag seinen Bruder am Seefelder Plateau (Tiroler Bezirk Innsbruck-Land) absichtlich mit dem Auto angefahren haben und daraufhin geflüchtet sein. Er wurde wegen Verdacht des versuchten Mordes festgenommen.
In einem Gastrobetrieb am Seefelder Plateau dürfte ein Streit in der Nacht auf Montag ordentlich eskaliert sein. Kurz nach Mitternacht flogen zwischen zwei Brüdern aus Deutschland (27 und 31 Jahre) die Fäuste.
Der 27-Jährige entfernte sich wenig später zu Fuß vom Ort der Auseinandersetzung. Der 32-Jährige fuhr daraufhin mit einem Pkw auf den 27-Jährigen zu. Das Opfer wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und stürzte zu Boden.
Der jüngere Bruder erlitt dabei erhebliche Verletzungen und wurde mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Diese konnte er bereits wieder verlassen.
Der 32-Jährige flüchtete mit dem Pkw vom Tatort. Er war nicht im Besitz einer Lenkberechtigung. Beamte der Polizeiinspektion Telfs konnten ihn jedoch wenig später festnehmen. „Ein Alkotest mit dem 32-Jährigen verlief positiv. Der Deutsche wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert“, so die Ermittler.
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