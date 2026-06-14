Willly Pichay: „Mein Vater verleiht mir Flügel“

Von Montag bis Freitag zieht er immer noch seine Runden als Schornsteinfeger in der Region Preding. Am Wochenende ist der 24-Jährige bei Privatfeiern, Frühschoppen und großen Volksfesten unterwegs. „Ich kann und will auch nicht von der Musik leben. Da müsste viel passieren, damit die Musik zum Hauptberuf wird“, betont der bodenständige Weststeirer, der von seinem Vater zum Erlernen eines Handwerks angehalten wurde. „So habe ich meine Freiheit und kann ungezwungen meinem Hobby, der Musik, nachgehen“, sagt er. Er weiß, wie schwer es sein kann: „Es schockiert mich, dass selbst die Großen der Branche sehr zu kämpfen haben und nicht wissen, ob sie morgen noch von der Musik leben können.“