Willly Pichay: „Mein Vater verleiht mir Flügel“

Nicht nur am heutigen Vatertag streut der musizierende Rauchfangkehrer Willly Pichay seinem Vater Rosen. Ohne seinen Papa wäre der Steirer nie so weit gekommen, wie er heute ist – dabei ist der Vater nicht immer seiner Meinung!
Hinter jedem Erfolg steht eine treibende Kraft. Im Fall von Willly Pichay (bürgerlich William Pichay Hermann) ist ganz klar sein Vater Wolfgang die wichtigste Konstante auf seinem Weg nach oben. Er war es, der das musikalische Talent seines Sohnes früh erkannte und förderte. Als der 7-jährige Willly nach dem Besuch eines Konzerts der „Edlseer“ begeistert beschloss, selbst Musiker zu werden, zögerte der Vater nicht. Er besorgte ihm die erste Steirische Harmonika, die Ausbildung und die ersten Schritte im Musikgeschäft. „Es mag kitschig klingen, aber ohne Papa wäre absolut nichts gegangen. Ich verdanke ihm so viel, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind.“
Seit seinem fulminanten Sieg vor einem Millionenpublikum in der ARD-Show „Immer wieder sonntags“ überragt seine Popularität jeden Schornstein, der vom musizierenden Rauchfangkehrer erklommen wird. „Mein konservativer Vater hat mich dafür gerügt, dass ich mich hinter seinem Rücken für diese Musikshow beworben habe. Er hat gewusst, welcher Aufwand aber auch welches Absturzpotenzial dahintersteckt“, erinnert sich Willly an den letzten Sommer.
„Wo immer ich hinkomme, wollen die Leute plaudern“
„Doch schon beim ersten Sieg war die Skepsis verflogen.“ Mit Freude und Stolz chauffierte Wolfgang seinen Sohn vom Heimatort Mettersdorf bei Stainz zur Show in den badischen Europa-Park in Rust. Mit einem Schlag ist der „Sommerhitkönig 2025“ in aller Munde, wird in seiner weststeirischen Heimat als Glücksbringer gefeiert. „Das bekomme ich immer noch zu spüren. Wo immer ich hinkomme, wollen die Leute mit mir plaudern, aber zum Ausfratscheln habe ich viel zu wenig Zeit“.
Von Montag bis Freitag zieht er immer noch seine Runden als Schornsteinfeger in der Region Preding. Am Wochenende ist der 24-Jährige bei Privatfeiern, Frühschoppen und großen Volksfesten unterwegs. „Ich kann und will auch nicht von der Musik leben. Da müsste viel passieren, damit die Musik zum Hauptberuf wird“, betont der bodenständige Weststeirer, der von seinem Vater zum Erlernen eines Handwerks angehalten wurde. „So habe ich meine Freiheit und kann ungezwungen meinem Hobby, der Musik, nachgehen“, sagt er. Er weiß, wie schwer es sein kann: „Es schockiert mich, dass selbst die Großen der Branche sehr zu kämpfen haben und nicht wissen, ob sie morgen noch von der Musik leben können.“
Ohne Fernsehpräsenz wird es richtig schwer
Da spricht Willly Pichay das Auslaufen einiger TV-Shows an, in die alle volkstümlichen Musiker und Schlagersänger drängen. „Ohne Fernsehpräsenz fängst du nach zwei Jahren wieder von unten an. Social Media als Alternative ist nicht schlecht, aber zu kurzlebig. Im TV wirst du eher wahrgenommen und bleibst im Gedächtnis.“
Der fix liierte Musiker („Viele Mädels haben angeklopft, aber ich habe nicht getauscht“) schreibt seinen Künstlernamen „Willly“ übrigens mit drei L. Was wie ein Tippfehler wirkt, ist in Wahrheit eine tiefgründige Hommage an seine multikulturelle Herkunft. „Die Mama kommt aus Thailand, der Opa war Chinese und ich bin ein waschechter Steirer“, schmunzelt er. „Wenn ich in Thailand bin, fällt mir das Zurückfliegen schwer.“
Am heutigen Vatertag feiert Willly in Mettersdorf sein 10-Jahr-Jubiläum und das neue Album „Glück braucht halt a jeder“. Und einer darf da freilich nicht fehlen: „Der Papa ist live dabei und erlebt unseren gemeinsamen Erfolg hautnah – nämlich am Fanstand.“
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