Überholmanöver endete mit Überschlag von Pkw

Gegen 10.20 Uhr fuhr der 38-jährige Armenier mit seinem Pkw auf der B189 (Mieminger Straße) vom Fernpass kommend in Richtung Obsteig. Nach der sogenannten „Mischwerkekurve” überholte er zuerst einen Lkw und anschließend einen Pkw. Dabei kam das Fahrzeug auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und geriet schließlich über den bergseitigen Fahrbahnrand hinaus.