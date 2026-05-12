Überholmanöver endete mit Überschlag von Pkw

Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen hatte es ein Autolenker (38) am Dienstag bei Nassereith (Bezirk Imst) offenbar eilig. Er überholte zwei andere Fahrzeuge, was leider drastische Folgen hatte ...
Gegen 10.20 Uhr fuhr der 38-jährige Armenier mit seinem Pkw auf der B189 (Mieminger Straße) vom Fernpass kommend in Richtung Obsteig. Nach der sogenannten „Mischwerkekurve” überholte er zuerst einen Lkw und anschließend einen Pkw. Dabei kam das Fahrzeug auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und geriet schließlich über den bergseitigen Fahrbahnrand hinaus.
Überschlagen und im Graben gelandet
Der Pkw überschlug sich und kam im Straßengraben zu liegen. Der 38-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Zams geflogen. Er erlitt erhebliche Verletzungen. Am Fahrzeug entstand schwerer Sachschaden.
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