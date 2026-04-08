Skifahrerin stürzt 15 Meter in steilen Wald ab

Zu dem Unfall kam es um kurz vor 13 Uhr. Die 62-Jährige umfuhr die gesperrte Umfahrung der roten Piste Nr. 1a, obwohl eine Hinweistafel die Sperre deutlich gekennzeichnet hatte. „Aus bislang unbekannter Ursache kam sie zu Fall und stürzte in ein Waldstück ab“, heißt es von den Ermittlern.