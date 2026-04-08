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Schrie nach Hilfe

Skifahrerin stürzt 15 Meter in steilen Wald ab

Tirol
08.04.2026 21:54
(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Fataler Unfall im Tiroler Ski-Mekka Ischgl am Mittwoch! Eine belgische Skifahrerin (62) stürzte 15 Meter in einen Wald ab. Ihre Hilferufe hörte ein zufällig vorbeikommender Mitarbeiter der Seilbahn.

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Zu dem Unfall kam es um kurz vor 13 Uhr. Die 62-Jährige umfuhr die gesperrte Umfahrung der roten Piste Nr. 1a, obwohl eine Hinweistafel die Sperre deutlich gekennzeichnet hatte. „Aus bislang unbekannter Ursache kam sie zu Fall und stürzte in ein Waldstück ab“, heißt es von den Ermittlern. 

Mitarbeiter der Seilbahn hörte Hilferuf
Rund 15 Meter unterhalb des Pistenrandes blieb sie in steilem Gelände liegen. „Ein zufällig vorbeifahrender Mitarbeiter der Seilbahn hörte die Hilferufe und setzte die Rettungskette in Gang.“ Und der stieg unverzüglich zu der Frau ab. Die Pistenrettung barg die „unbestimmten Grades“ verletzte. Im Anschluss wurde sie in das Krankenhaus Zams geflogen.

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