Trauer um „Grande Dame“ der Tiroler Theaterszene

Große Rollen und Adler-Orden

Bürcher war von 1981 bis 2014 ständiges Ensemblemitglied am Tiroler Landestheater. Sie spielte fast alle großen Frauenrollen, etwa Königin Elisabeth in „Maria Stuart“, Helene Alving in „Gespenster“ oder Blanche in „Endstation Sehnsucht“. Auch Ranjewskaja im „Kirschgarten“, Hekuba in den „Troerinnen“ oder Medea in Grillparzers „Medea“ wurden von ihr verkörpert.