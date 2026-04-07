Trauer um „Grande Dame“ der Tiroler Theaterszene

Die Tiroler Schauspielerin Eleonore Bürcher ist am Ostermontag im Alter von 78 Jahren gestorben. Die gebürtige Schweizerin war unter anderem jahrzehntelanges Ensemblemitglied am Landestheater. LH Anton Mattle und die Intendantin des Tiroler Landestheaters, Irene Girkinger, würdigten Bürcher als „Grande Dame“ der heimischen Theaterszene.
Über Jahrzehnte hinweg habe Bürcher das kulturelle Leben Tirols entscheidend geprägt. Ihr Tod bedeute einen schmerzlichen Verlust für die gesamte Kulturgemeinschaft des Landes, so Mattle, der auch Kulturreferent ist. „Eleonore Bürcher wird uns als herausragende Künstlerin und als beeindruckende Persönlichkeit in Erinnerung bleiben.“
„Fassungslos und unendlich traurig“
Die Intendantin des Tiroler Landestheaters, Irene Girkinger, nannte Bürcher in einer Reaktion „die Grande Dame des Tiroler Theaters“. Ihre Darstellungskraft habe weit darüber hinaus gestrahlt. „Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass mehrere Begegnungen mit dieser wunderbaren Schauspielerin auch unter meiner Intendanz möglich waren“, erklärte Girkinger.
Ihre Bühnenpräsenz, ihr feines Gespür für Rollen und ihre Fähigkeit, Geschichten lebendig werden zu lassen, begeisterten das Publikum immer wieder aufs Neue.
LH Anton Mattle
Bild: Johanna Birbaumer
Sie erinnerte daran, dass die nun Verstorbene noch vor kurzem „Im weißen Rössl“ auf der Bühne stand. Der Tod Bürchers lasse die Verantwortlichen am Landestheater „fassungslos und unendlich traurig zurück.“
Große Rollen und Adler-Orden
Bürcher war von 1981 bis 2014 ständiges Ensemblemitglied am Tiroler Landestheater. Sie spielte fast alle großen Frauenrollen, etwa Königin Elisabeth in „Maria Stuart“, Helene Alving in „Gespenster“ oder Blanche in „Endstation Sehnsucht“. Auch Ranjewskaja im „Kirschgarten“, Hekuba in den „Troerinnen“ oder Medea in Grillparzers „Medea“ wurden von ihr verkörpert.
Im Innsbrucker Kellertheater gastierte Bürcher, die schon vor Jahren österreichische Staatsbürgerin geworden war, zuletzt 2025 in „Die Diva und das Meer“. 2013 wurde Bürcher mit dem Tiroler Adler-Orden in Gold ausgezeichnet.
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