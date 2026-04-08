„Rex“: Mit Hund drehen „ist wie mit Kind drehen“

Dennoch ist es auch für Sie als Regisseure sicher etwas ganz anderes, ein Projekt zu drehen, bei dem ein Hund im Mittelpunkt steht. Worauf mussten Sie besonders achten und hat sich die Zusammenarbeit schnell gefügt?

Rauch: Ich fand, es war fantastisch mit Rex zu drehen und das liegt auch an den Hundetrainerinnen, die ein Wahnsinn sind. Sie sind bestens vorbereitet, sagen ganz klar, was der Hund kann und machen selbst Vorschläge. Tiertrainerin Farina Klause hat mir gesagt, dass Rex für eine Actionsequenz auf ein Fass springen, es zum Rollen bringen und jemanden damit umhauen kann. Oder von oben etwas auf jemandes Kopf fallen lassen kann – unglaublich. Das habe ich dann noch in die Drehbücher eingebaut. Mit Hunden herrscht wahnsinnig konzentriertes Arbeiten. Wenn der Hund reinkommt, wird es still. Alles ist perfekt geprobt und jeder weiß, was zu tun ist.

Kopriva: Natürlich muss man sich auf gewisse Dinge einstellen und zum Teil anders arbeiten, als man es sonst gewohnt ist. Man dreht zum Beispiel immer zuerst die Einstellungen mit dem Hund. Wenn man die erledigt hat, dann dreht man den Rest mit den Schauspielern.

Rauch: Das ist lustig, denn ich habe es genau andersrum gemacht. (lacht)

Kopriva: Wir wurden bei den ersten drei Folgen so gebrieft, dass wir alles mit dem Hund beginnen sollen. Offensichtlich haben wir ihn gut für euch vorbereitet.