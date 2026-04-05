Snowboard gestohlen! Verdächtiger festgenommen

Wohl auf die Schliche gekommen ist die Polizei einem vermeintlichen Snowboarddieb in Sölden in Tirol! Ein 44-Jähriger soll einem 57-jährigen Deutschen sein Sportgerät gestohlen haben.
Der 57-jährige Deutsche stellte sein Snowboard am Donnerstag vor einem Lokal in Sölden ab. Gegen 19.30 Uhr war vom Sportgerät jedoch keine Spur mehr. Dem Urlauber entstand dadurch ein Schaden von mehreren Tausend Euro.
Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei am Samstag einen 44-jährigen Franzosen ausforschen. In seiner Personalwohnung in Sölden wurde das Snowboard sichergestellt.
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