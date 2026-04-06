Lenker (48) stürzte mit Auto in Bach – verletzt!

Zu einem kuriosen Unfall kam es am Sonntagmorgen in Galtür (Tiroler Bezirk Landeck)! Ein 48-jähriger Japaner verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte in einen Bach. Er wurde dabei verletzt. Sein Auto ist ein Totalschaden.
Der 48-Jährige war am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr auf der Paznauntalstraße in Galtür mit seinem Pkw unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet über den Fahrzeugrand hinaus.
Er wurde daraufhin in den angrenzenden Bach geschleudert und kam dort zum Stillstand. Er konnte sich noch selbst aus dem Wrack befreien, erlitt jedoch erhebliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er mit der Rettung ins Krankenhaus nach Zams gebracht.
Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. Das Wrack wurde von einem Abschleppdienst aus dem Bachbett geborgen.
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