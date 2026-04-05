Radfahren in Tirol von Jahr zu Jahr beliebter

Die 44 Radzählstellen im ganzen Land registrierten im vergangenen Jahr 11,4 Millionen Radfahrten. Dies stellt eine Steigerung um drei Prozent dar, nimmt man Tirol ohne Innsbruck, dann sind es sogar vier Prozent. Damit die fleißigen Radlerinnen und Radler in Tirol eine sichere und gute Infrastruktur vorfinden, investiert das Land Tirol laufend in den Ausbau von Radwegen und unterstützt Gemeinden und Tourismusverbände mit Förderungen. 2025 waren es insgesamt sieben Millionen Euro.