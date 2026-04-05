Radfahren in Tirol von Jahr zu Jahr beliebter

Rund 11,4 Millionen Fahrten mit Fahrrädern wurden im Jahr 2025 in Tirol gezählt. Das sind um rund 300.000 mehr als im Jahr zuvor. Das Land investiert weiterhin laufend in eine gute und sichere Infrastruktur.
Die 44 Radzählstellen im ganzen Land registrierten im vergangenen Jahr 11,4 Millionen Radfahrten. Dies stellt eine Steigerung um drei Prozent dar, nimmt man Tirol ohne Innsbruck, dann sind es sogar vier Prozent. Damit die fleißigen Radlerinnen und Radler in Tirol eine sichere und gute Infrastruktur vorfinden, investiert das Land Tirol laufend in den Ausbau von Radwegen und unterstützt Gemeinden und Tourismusverbände mit Förderungen. 2025 waren es insgesamt sieben Millionen Euro.
Der Verkehr ist einer der größten CO2-Emittenten, deshalb freue ich mich über jeden Tritt in die Pedale.
Mobilitäts-Landesrat René Zumtobe
Bild: Christof Birbaumer
Die letzte Mobilitätserhebung von 2022 zeigt ebenfalls eine Zunahme von drei Prozent beim Anteil des Alltagsradverkehrs im Vergleich zu 2011. Besonders viel geradelt wird in der Landeshauptstadt.
„Verkehr ist einer der größten CO2-Emittenten, deshalb freue ich mich über jeden Tritt in die Pedale“, sagt Mobilitäts-Landesrat René Zumtobel (SPÖ). „Wir wissen, dass knapp die Hälfte der täglichen Wege weniger als drei Kilometer lang ist – eine Distanz, die man auch mit dem Rad zurücklegen kann.“
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