Lienzer Innenstadt wird wieder zum Autoschauplatz

Bereits zum 20. Mal verwandelt sich die Innenstadt in einen Fahrzeugsalon. Heimische Autohäuser präsentieren neueste Modelle und stehen Interessierten Frage und Antwort.
Wie jedes Jahr, wenn die Temperaturen in die Höhe klettern, präsentiert sich die Lienzer Innenstadt von ihrer schönsten und gleichzeitig PS-stärksten Seite. Bei der Autoschau stellen zwölf Osttiroler Autohäuser auch heuer wieder die neuesten Modelle aus und präsentieren rund 150 Fahrzeuge auf über 10.000 Quadratmetern. Besucher können dabei hautnah die Autos erleben und sich direkt vor Ort von den Experten beraten lassen.
Nicht ein einzelnes Modell steht im Mittelpunkt, sondern alle Händler gemeinsam.
Die Veranstalter
Auto-Treffpunkt mit viel Fachwissen in Osttirol
Die Jubiläumsausgabe am Samstag, 11. April, steht wie die Vorgänger für ein gemütliches Zusammenkommen. „Nicht ein einzelnes Modell steht im Mittelpunkt, sondern alle Händler gemeinsam“, erklären die Veranstalter. Die Schau ist weniger eine Ausstellung, vielmehr stehe die Beratung im Vordergrund, um das passende Fahrzeug zu finden. Wichtig ist den Verantwortlichen, kein Auto „von der Stange“ zu verkaufen. Auch bei der Konfiguration und Einrichtung des Fahrzeugs lassen die Experten ihre Kunden nicht alleine. Das gilt auch nach einem abgeschlossenen Kauf.
Die Veranstaltung am 11. April kombiniert all diese Punkte. „Damit zeigt die Autoschau Lienz, dass es nicht nur um Autos geht, sondern um Begegnungen, persönliche Beratung und ein gemeinsames Erlebnis“, freuen sich die Veranstalter auf viele Besucher.
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