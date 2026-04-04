Lienzer Innenstadt wird wieder zum Autoschauplatz

Auto-Treffpunkt mit viel Fachwissen in Osttirol

Die Jubiläumsausgabe am Samstag, 11. April, steht wie die Vorgänger für ein gemütliches Zusammenkommen. „Nicht ein einzelnes Modell steht im Mittelpunkt, sondern alle Händler gemeinsam“, erklären die Veranstalter. Die Schau ist weniger eine Ausstellung, vielmehr stehe die Beratung im Vordergrund, um das passende Fahrzeug zu finden. Wichtig ist den Verantwortlichen, kein Auto „von der Stange“ zu verkaufen. Auch bei der Konfiguration und Einrichtung des Fahrzeugs lassen die Experten ihre Kunden nicht alleine. Das gilt auch nach einem abgeschlossenen Kauf.