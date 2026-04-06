Projekt ermöglicht Klienten ihren letzten Wunsch

Präziser Ablauf für bestmögliche Umsetzung

An erster Stelle steht jedoch, den Bedürfnissen der Klienten nachzukommen, vor allem in ihrer letzten Lebensphase. Dazu gehört es auch, das Sterben zu Hause zu ermöglichen. Um dies umzusetzen, braucht es im Vorfeld einen sogenannten Vorsorgedialog. Darunter versteht man ein Gespräch mit dem Klienten sowie den nächsten Angehörigen und den betreuenden Ärzten. Das Ergebnis wird dokumentiert. Gesprochen wird dabei über Bedürfnisse und Wünsche, etwa, was „Lebensqualität bis zuletzt“ bedeutet oder ob man wiederbelebt werden möchte, wenn das Herz aufgehört hat zu schlagen. So könne das Recht auf Selbstbestimmung frühzeitig wahrgenommen werden. „Die sozialen Netze werden für Leute zu Hause dünner. Die Begleitung von Menschen muss auf vielen Schultern getragen werden“, ergänzt Philipp Moll von der Tiroler Hospiz-Gemeinschaft.