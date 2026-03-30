Geld und Kreditkarten aus Einkaufswagen gestohlen

Ärger für eine Einheimische (77) in Kirchberg im Tiroler Bezirk Kitzbühel am Montag! Während des Einkaufs im Supermarkt stahl ihr ein dreister Dieb die Geldtasche aus dem Einkaufswagen. Mit den darin enthaltenen Kreditkarten machte er sich im Anschluss auf in die Gamsstadt.
Zugeschlagen hat der noch unbekannte Ganove gegen 11 Uhr. Ins Visier nahm er die Geldtasche einer 77-jährigen Tirolerin, die sich in der Handtasche in einem Einkaufswagen befunden hatte. „In der Geldtasche befanden sich neben Bargeld im hohen dreistelligen Eurobereich auch mehrere Kreditkarten“, heißt es von der Polizei.
In Gamsstadt gestohlene Kreditkarten verwendet
Nach dem Coup machte sich der Täter offenbar auf in die Gamsstadt. Laut den Ermittlern erfolgte kurz nach dem Diebstahl in Kitzbühel der Versuch einer Bargeldbehebung mit den gestohlenen Kreditkarten. Weitere Ermittlungen seitens der Exekutive folgen.
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