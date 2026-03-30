Geld und Kreditkarten aus Einkaufswagen gestohlen

Zugeschlagen hat der noch unbekannte Ganove gegen 11 Uhr. Ins Visier nahm er die Geldtasche einer 77-jährigen Tirolerin, die sich in der Handtasche in einem Einkaufswagen befunden hatte. „In der Geldtasche befanden sich neben Bargeld im hohen dreistelligen Eurobereich auch mehrere Kreditkarten“, heißt es von der Polizei.