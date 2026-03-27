Wohnung wurde bei Zimmerbrand völlig zerstört

Gegen 7.10 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr zu dem Wohnungsbrand in der Defreggerstraße gerufen. Eine Wohnung im fünften Stock eines Mehrparteienhauses stand in Brand. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich glücklicherweise keine Personen darin, verletzt wurde daher niemand. Die Einsatzkräfte rückten mit schwerem Atemschutz vor und konnten das Feuer rasch löschen.