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Atemschutz-Einsatz

Wohnung wurde bei Zimmerbrand völlig zerstört

Tirol
27.03.2026 11:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

In der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck brannte am Donnerstag eine Wohnung im fünften Stock eines Mehrparteienhauses vollständig aus. Die Feuerwehr löschte, konnte schwere Schäden allerdings nicht verhindern.

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Gegen 7.10 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr zu dem Wohnungsbrand in der Defreggerstraße gerufen. Eine Wohnung im fünften Stock eines Mehrparteienhauses stand in Brand. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich glücklicherweise keine Personen darin, verletzt wurde daher niemand. Die Einsatzkräfte rückten mit schwerem Atemschutz vor und konnten das Feuer rasch löschen. 

Zitat Icon

Durch das Feuer wurde die gesamte Wohnung zerstört und ist nun unbewohnbar.

Die Polizei in einer Aussendung

Brand brach in Abstellraum aus
Dennoch wurde die Wohnung durch das Feuer komplett zerstört und ist laut Polizei nicht mehr bewohnbar. Vermutlich dürften die Flammen in einem Abstellraum in der Küche ausgebrochen sein, die genaue Ursache ist noch unklar. „Eine vorsätzliche Herbeiführung des Brandes konnte ausgeschlossen werden“, konkretisieren die Ermittler.

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