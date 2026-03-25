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Endstation in Bayern

Nach Diebstählen in Tirol wurde Duo geschnappt

Tirol
25.03.2026 18:30
Die beiden Männer sollen an acht Tatorten aktiv gewesen sein (Symbolbild).
Die beiden Männer sollen an acht Tatorten aktiv gewesen sein (Symbolbild).(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Zwei Tschechen (46 und 49 Jahre alt) stehen im Verdacht, am 13. und 14. März im Großraum Imst bzw. Zams im Tiroler Oberland gewerbsmäßige Diebstähle in diversen Geschäften verübt zu haben. In Bayern wurde das Duo dann geschnappt.

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Eine aufmerksame Verkäuferin hatte Anzeige bei der Polizei erstattet. Aufgrund umfangreicher Ermittlungen konnte das Täterfahrzeug eruiert und zur Fahndung ausgeschrieben werden. Am 14. März wurde das Fahrzeug mit den beiden Verdächtigen – wie erst jetzt bekannt wurde - in Bayern angehalten und kontrolliert.

Verderbliche Güter vernichtet
Im Auto befand sich diverses Diebesgut, das von den deutschen Polizisten sichergestellt wurde. Die verderblichen Güter mussten über Anordnung der deutschen Staatsanwaltschaft vernichtet werden.

Einige Beutestücke noch nicht zugeordnet
Bis dato konnten acht Tatorte im Großraum Imst sowie in Zams eruiert werden. Die Zuordnung einiger aufgefundener Artikel ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Der entstandene Schaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. Nach Abschluss der Ermittlungen erfolgt eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck.

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