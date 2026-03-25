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Bewerbung bald möglich

Nachhilfe-Stipendien für finanzschwache Familien

Tirol
25.03.2026 17:00
Lorena Gruber stellt drei kostenlose Stipendien zur Verfügung.
Lorena Gruber stellt drei kostenlose Stipendien zur Verfügung.(Bild: Martin Oberbichler)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Ein Lienzer Lernstudio greift finanziell benachteiligten Familien unter die Arme und vergibt drei kostenlose Nachhilfeplätze. Von der Volksschule bis zur Matura ist dabei alles möglich. Die Bewerbung läuft ab Juni an.

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Jeder kann ein guter Schüler sein!“ Mit diesem Leitspruch zeigt Lorena Gruber in ihrem Lernstudio in Lienz, dass gute Noten für alle Schüler möglich sind.

Oft braucht es dafür jedoch Hilfe von außen. Klar ist, dass sich diese nicht jeder leisten kann. Gruber will diese nun kostenlos anbieten: Sie vergibt drei Stipendienplätze für finanziell benachteiligte Familien. „Es geht ein Schuljahr lang und es gibt einen Fixtermin pro Woche. Mit welchem Fach der Schüler kommt, ist egal“, erklärt sie im Gespräch mit der „Krone“.

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Mein erster Gedanke war, dass der Bedarf groß ist. Ausschlaggebend war dann, zu sehen, wie schnell man helfen kann und das Ruder noch herumreißen kann.

Lorena Gruber

Hilfe in allen Schulphasen, Idee durch Organisation
Das Angebot geht von Hausübungsbetreuung bis zur Schularbeitsvorbereitung oder der Fehleranalyse. Die Idee für die kostenlose Nachhilfe entstand über eine Organisation, die ihr eine Familie vermittelte und dabei die Kosten übernommen hatte. „Mein erster Gedanke war, dass der Bedarf groß ist. Ausschlaggebend war dann, zu sehen, wie schnell man helfen kann und das Ruder noch herumreißen kann.“ Gruber wollte im Rahmen ihrer Möglichkeiten mithelfen. So wurde das Angebot der drei Stipendien ins Leben gerufen.

In den Räumlichkeiten in Lienz wird fleißig gelernt.
In den Räumlichkeiten in Lienz wird fleißig gelernt.(Bild: Martin Oberbichler)

Bewerbung läuft ab Juni, Motivation entscheidend
Um sich einen der drei Nachhilfeplätze zu sichern, müssen Auswahlkriterien erfüllt werden. So sieht sich Gruber den tatsächlichen Bedarf an, die Motivation des Schülers und die finanzielle Situation der Familie bis zu einem bestimmten Grad. Ein konkretes Einkommen der Eltern muss nicht angegeben werden. Nach dem Ausfüllen des Bewerbungsformulars findet ein Gespräch mit Schüler und Eltern statt. „Mit Beginn des neuen Schuljahres könnten wir starten“, freut sich Gruber. Bewerbungs-Unterlagen unter: www.lernstudiolorena.com

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