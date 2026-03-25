Nachhilfe-Stipendien für finanzschwache Familien

Hilfe in allen Schulphasen, Idee durch Organisation

Das Angebot geht von Hausübungsbetreuung bis zur Schularbeitsvorbereitung oder der Fehleranalyse. Die Idee für die kostenlose Nachhilfe entstand über eine Organisation, die ihr eine Familie vermittelte und dabei die Kosten übernommen hatte. „Mein erster Gedanke war, dass der Bedarf groß ist. Ausschlaggebend war dann, zu sehen, wie schnell man helfen kann und das Ruder noch herumreißen kann.“ Gruber wollte im Rahmen ihrer Möglichkeiten mithelfen. So wurde das Angebot der drei Stipendien ins Leben gerufen.