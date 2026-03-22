Am 24. Juli wird in Baden der Sommer groß gefeiert

Anlässlich des 100. Geburtstages des Strandbades in Baden hat man sich im Rathaus einiges an Festivitäten überlegt. Den ganzen Sommer über verwandelt sich das Bad immer wieder in eine Bühne für besondere Erlebnisse. Aber auch abseits des Bades wird Programm geboten.
Schon am 1. Mai fällt der Startschuss in eine Saison voller Highlights. Mit einer brandneuen Wasserrutsche zieht frischer Schwung ins Strandbad ein. Gleichzeitig sorgen neue, stilvolle Strandkörbe für ein entspanntes, fast schon mediterranes Lido-Flair – ein Hauch Urlaub mitten in Baden.
Musik, Kabarett und große Party am 24. Juli
Den ganzen Sommer über wird es besondere Events im Strandbad geben – Klassik- und Kabarettabende stehen genauso am Programm wie Partys und andere Überraschungen.
Ein ganz besonderer Höhepunkt wartet am 24. Juli: Genau 100 Jahre nach der Eröffnung wird das große Jubiläumsfest gefeiert. Noch bleiben die Details ein Geheimnis – doch eines ist sicher: Diesen Tag sollte man sich rot im Kalender markieren.
Jubiläumslogo und Sonderschau
Auch abseits des Wassers wird die Geschichte des Strandbads spürbar. Eine exklusive Merchandise-Kollektion bringt das Lido-Gefühl zum Mitnehmen nach Hause, während ein eigens gestaltetes Jubiläumslogo dem runden Geburtstag ein unverwechselbares Gesicht verleiht.
Wer noch tiefer in die Vergangenheit eintauchen möchte, kann im Rollettmuseum auf Zeitreise gehen. Eine eindrucksvolle Sonderschau mit historischen Fotografien und Filmaufnahmen lässt 100 Jahre Strandbad lebendig werden.
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