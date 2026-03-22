„Pflegerin hat meine blinde Frau bestohlen“

Keine Beweise – aber Appell

Die Familie hatte daraufhin Anzeige erstattet. Doch Wochen später wurde das Verfahren eingestellt. Man habe der Pflegerin nichts nachweisen können. Für den Wachauer äußerst ärgerlich. Er möchte diesen Fall daher nutzen, um auch andere Angehörige von Pflegebedürftigen zu warnen. „Ich bin mir sicher, dass die Dunkelziffer sehr hoch ist“, ist er überzeugt, dass sich viele Betroffene nicht trauen, solche Diebstähle anzuzeigen. „Sie sind schließlich auf die Pflegedienste angewiesen“, erklärt er.