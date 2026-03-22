„Pflegerin hat meine blinde Frau bestohlen“

Schwere Vorwürfe gegen eine Pflegekraft erhebt ein Mann aus der Wachau. Während er einige Tage im Spital war, soll die Beschuldigte Geräte und Haushaltswaren gestohlen haben.
Blind, nach einem Schlaganfall bettlägerig – und somit ein leichtes Opfer? Das behauptet zumindest ein Mann aus dem Bezirk Krems. Denn während er für einige Tage ins Spital musste, hatte er einen Pflegedienst aus Wien für die Betreuung seiner Ehefrau engagiert. „Doch leider hat eine Pflegerin diesen Auftrag auch anderweitig genutzt“, behauptet er.
Wertsachen waren sicher verwahrt
Denn als er wieder nach Hause kam, waren unter anderem der DVD-Player und einige Haushaltsartikel spurlos verschwunden. Der Mann ist sich sicher, dass das die Pflegekraft gewesen ist. „Ihre eigentliche Aufgabe hat sie dafür vernachlässigt“, ist der Mann zumindest froh, dass die Wertsachen sicher verwahrt gewesen sind.
Keine Beweise – aber Appell
Die Familie hatte daraufhin Anzeige erstattet. Doch Wochen später wurde das Verfahren eingestellt. Man habe der Pflegerin nichts nachweisen können. Für den Wachauer äußerst ärgerlich. Er möchte diesen Fall daher nutzen, um auch andere Angehörige von Pflegebedürftigen zu warnen. „Ich bin mir sicher, dass die Dunkelziffer sehr hoch ist“, ist er überzeugt, dass sich viele Betroffene nicht trauen, solche Diebstähle anzuzeigen. „Sie sind schließlich auf die Pflegedienste angewiesen“, erklärt er.
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