Feuerwehrfrau holte sich Sieg mit Punktemaximum

Mit 550 Teilnehmern waren so viele wie noch nie beim Landesbewerb um das Funkleistungsabzeichen in Gold am Start. Eine stach dabei besonders heraus: Marlies Kanzler von der Feuerwehr Willendorf. Sie holte mit dem Punktemaximum den Landessieg.
Wer bei dem Bewerb des Landesfeuerwehrverbands ein gutes Abschneiden erzielen möchte, muss sich darauf intensiv vorbereiten. In sechs praxisnahen Disziplinen müssen sie ihr Wissen in Theorie und Praxis unter Beweis stellen. Dabei geht es um das Arbeiten mit dem Digitalfunkgerät, das Absetzen von Funkgesprächen, die Übernahme eines Lotsendienstes und Melders im Einsatz sowie das Arbeiten in der Einsatzleitung und das Beantworten von Fragen aus dem Feuerwehrfunkwesen.
Eindrucksvoll an der Spitze
Um das begehrte Funkleistungsabzeichen in Gold zu erreichen, sind mindestens 200 Punkte erforderlich, wobei in jeder einzelnen Disziplin zumindest 30 Punkte erzielt werden müssen. Marlies Kanzler konnte sich mit dem Maximum von 300 Punkten und einer Zeitgutschrift eindrucksvoll gegen die Rekord-Konkurrenz in Tulln durchsetzen.
„Ein wichtiges Vorbild“
„Sie zeigt mit ihrer Leistung eindrucksvoll, dass Engagement, Fachwissen und Einsatzbereitschaft keine Frage des Geschlechts sind. Gleichzeitig ist sie ein wichtiges Vorbild für viele junge Mädchen, die sich für die Feuerwehr interessieren und vielleicht selbst einmal diesen Weg einschlagen möchten“, gratuliert Frauenlandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.
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