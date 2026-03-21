Feuerwehrfrau holte sich Sieg mit Punktemaximum

Wer bei dem Bewerb des Landesfeuerwehrverbands ein gutes Abschneiden erzielen möchte, muss sich darauf intensiv vorbereiten. In sechs praxisnahen Disziplinen müssen sie ihr Wissen in Theorie und Praxis unter Beweis stellen. Dabei geht es um das Arbeiten mit dem Digitalfunkgerät, das Absetzen von Funkgesprächen, die Übernahme eines Lotsendienstes und Melders im Einsatz sowie das Arbeiten in der Einsatzleitung und das Beantworten von Fragen aus dem Feuerwehrfunkwesen.

Eindrucksvoll an der Spitze

Um das begehrte Funkleistungsabzeichen in Gold zu erreichen, sind mindestens 200 Punkte erforderlich, wobei in jeder einzelnen Disziplin zumindest 30 Punkte erzielt werden müssen. Marlies Kanzler konnte sich mit dem Maximum von 300 Punkten und einer Zeitgutschrift eindrucksvoll gegen die Rekord-Konkurrenz in Tulln durchsetzen.