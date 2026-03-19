FPÖ: „Schandfleck vom Theater-Vorplatz abreißen“

Die Blauen sind dagegen, dass noch mehr Steuergeld in ein gescheitertes Projekt investiert wird. Auch jegliche Art von Gastronomie, die dort versucht wurde, sei gescheitert und „ein weiteres Bespaßungsfeld für die links-linke Kulturschickeria, die keinerlei Wertschöpfung bringt, brauchen wir in Innsbruck bei Gott nicht“, kritisiert Federspiel, der weiter aufzeigt: „Es sind dort ja nicht nur die Unternehmenskonzepte gescheitert, der Kubus ist zu einem städtischen Schandfleck geworden. Der Zustand ist zum Schämen und die Toilette im Untergeschoß bei der Tiefgarage wird als Umschlagplatz für Drogenhandel missbraucht. Es braucht hier endlich einen Schlussstrich!“