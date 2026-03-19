Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dafür Hofgartencafé

FPÖ: „Schandfleck vom Theater-Vorplatz abreißen“

Tirol
19.03.2026 16:00
Für die Blauen ist und bleibt der Kubus vor dem Innsbrucker Landhausplatz ein Verhau.
Für die Blauen ist und bleibt der Kubus vor dem Innsbrucker Landhausplatz ein Verhau.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Markus Gassler
Von Markus Gassler

Der Innsbrucker FPÖ-Stadtparteiobmann Rudi Federspiel will einen endgültigen Schlussstrich unter das Thema Kubus am Vorplatz des Landestheaters ziehen und stattdessen das Hofgartencafé revitalisieren.

0 Kommentare

Seit er einst unter Innsbrucks Alt-Bürgermeisterin Hilde Zach erbaut wurde, sorgt er für Debatten. Die Rede ist vom Glas-Pavillon vor dem Landestheater. Diese dauern bis heute an. Zuletzt wurde ja über eine Neunutzung debattiert, doch die Stadtpolitik ist sich hier nicht einig. Eine halbe Million Euro wäre notwendig, um den Kubus zu sanieren. Geld, das es nicht gibt.

„Kapitel endlich schließen“
Geht es nach Rudi Federspiel, Obmann der Innsbrucker FPÖ, dann gehört das unsägliche Kapitel ein für alle Mal beendet: „Der Pavillon gehört abgerissen. Sämtliche Versuche, den Schandfleck zu beleben, sind gescheitert. Außerdem ist er vielen Bürgern an diesem historischen Ort ein Dorn im Auge, weil er nicht zum ästhetischen Stil der Hofburg und des Landestheaters passt. Bevor dort weiteres Steuergeld mit einer teuren Sanierung sinnlos versenkt wird, ist es an der Zeit, dieses Kapitel endlich zu schließen.“

Zitat Icon

Der Zustand ist zum Schämen und die Toilette im Untergeschoß bei der Tiefgarage wird als Umschlagplatz für Drogenhandel missbraucht.

FPÖ-Urgestein Rudi Federspiel

Bild: Johanna Birbaumer

Die Blauen sind dagegen, dass noch mehr Steuergeld in ein gescheitertes Projekt investiert wird. Auch jegliche Art von Gastronomie, die dort versucht wurde, sei gescheitert und „ein weiteres Bespaßungsfeld für die links-linke Kulturschickeria, die keinerlei Wertschöpfung bringt, brauchen wir in Innsbruck bei Gott nicht“, kritisiert Federspiel, der weiter aufzeigt: „Es sind dort ja nicht nur die Unternehmenskonzepte gescheitert, der Kubus ist zu einem städtischen Schandfleck geworden. Der Zustand ist zum Schämen und die Toilette im Untergeschoß bei der Tiefgarage wird als Umschlagplatz für Drogenhandel missbraucht. Es braucht hier endlich einen Schlussstrich!“

Geht es nach der FPÖ, soll das früherer Hofgartencafé revitalisiert werden.
Geht es nach der FPÖ, soll das früherer Hofgartencafé revitalisiert werden.(Bild: Christof Birbaumer)

Der Burghauptmannschaft ein Angebot legen
Das blaue Urgestein fordert, indessen Geld in die Revitalisierung des Hofgartencafés zu investieren. „Da war früher immer was los. Das hat Jung und Alt angesprochen und aufgrund der Lage niemanden gestört. Mir ist bewusst, dass die Stadt da nicht die Zuständigkeit hat, aber wenn der Bürgermeister will, könnte er der Burghauptmannschaft ja ein Angebot machen. Mit den 500.000 Euro, die zur Sanierung des Pavillons veranschlagt wurden, ließe sich etwas machen, mit dem man bei der Burghauptmannschaft auf offene Ohren stoßen würde“, glaubt Federspiel.

Er hat einen Dringlichkeitsantrag in den Gemeinderat eingebracht, der kommende Woche behandelt werden muss.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
19.03.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
214.024 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
169.726 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
158.255 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
2433 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1777 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1447 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal. Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der großen ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf