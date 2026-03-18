Musikschule bleibt, Videoüberwachung kommt

Am 6. Dezember wurde er zum Bürgermeister gewählt – genau 100 Tage später zieht Peter Teix seine erste Bilanz. Im Mittelpunkt stand dabei ein klares Ziel: ein echter „Neustart“ für Neunkirchen. In Gesprächen, Begegnungen und Terminen – im Schnitt einer pro Tag – hat er zugehört, diskutiert und auch bereits erste Schritte gesetzt. Besonders am Herzen liegt Teix die Musikschule – sie wird in der Innenstadt bleiben und renoviert werden. „Auch wenn dafür ein sechs- bis siebenstelliger Betrag nötig sein wird“, so Teix. Und Platzkonzerte sowie das Stadtfest sollen weiterhin Fixpunkte der Innenstadtbelebung bleiben.