Raser mit 150 km/h unterwegs: Führerschein weg

Der 52-Jährige ging der Polizei im Zuge einer Geschwindigkeitskontrolle ins Netz: Der rumänische Lenker war am Dienstag gegen 16 Uhr auf der S5 im Gemeindegebiet von Tulln an der Donau mit 149 km/h bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h unterwegs.