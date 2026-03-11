Raser mit 150 km/h unterwegs: Führerschein weg

Statue zeigt Trump und Epstein in „Titanic“-Pose
Nahe dem Kapitol
Mit satten 149 Kilometern pro Stunde anstatt des erlaubten Tempos 80: Beinahe doppelt so schnell wie erlaubt war ein Autolenker in Tulln unterwegs. Dem Rumänen wurde der Führerschein abgenommen.
Der 52-Jährige ging der Polizei im Zuge einer Geschwindigkeitskontrolle ins Netz: Der rumänische Lenker war am Dienstag gegen 16 Uhr auf der S5 im Gemeindegebiet von Tulln an der Donau mit 149 km/h bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h unterwegs.
Weiterfahrt wurde untersagt
Den Beamten gelang es, das Fahrzeug anzuhalten. Dem 52-jährigen rumänischen Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.