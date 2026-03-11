Vorteilswelt
Statt Tempo 80

Raser mit 150 km/h unterwegs: Führerschein weg

Niederösterreich
11.03.2026 11:28
Die Polizei konnte den Mann stoppen. (Symbolbild)
Die Polizei konnte den Mann stoppen. (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Mit satten 149 Kilometern pro Stunde anstatt des erlaubten Tempos 80: Beinahe doppelt so schnell wie erlaubt war ein Autolenker in Tulln unterwegs. Dem Rumänen wurde der Führerschein abgenommen. 

0 Kommentare

Der 52-Jährige ging der Polizei im Zuge einer Geschwindigkeitskontrolle ins Netz: Der rumänische Lenker war am Dienstag gegen 16 Uhr auf der S5 im Gemeindegebiet von Tulln an der Donau mit 149 km/h bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h unterwegs.

Weiterfahrt wurde untersagt
Den Beamten gelang es, das Fahrzeug anzuhalten. Dem 52-jährigen rumänischen Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

Niederösterreich
11.03.2026 11:28
Niederösterreich

krone.tv

