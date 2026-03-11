Das Rayman‘s in Neunkirchen schließt seine Pforten

17 Jahre lang war das beliebte Restaurant „Rayman‘s“ in Neunkirchen beliebter Treffpunkt für Alt und Jung. Auf Grund sinkender Besucherzahlen wird es nun jedoch bald schließen.
Viele schöne Stunden haben Gäste im beliebten Lokal Rayman’s am Neunkirchner Spitz verbracht. Bei gutem Essen in amerikanischem Flair, mit kreativen Cocktails und mit geselliger Atmosphäre war das Lokal seit Jahren ein fixer Treffpunkt für Alt und Jung im ganzen Bezirk – besonders nach einem Kinobesuch im Grand Movie nebenan.
Seit der Eröffnung im Jahr 2009 entwickelte sich das Rayman’s zum Szenelokal der Stadt. Die große Sonnenterrasse, Billard, Dart und Tischfußball sorgten für Unterhaltung, regelmäßige Aktionen und Live-Auftritte für besondere Abende.
Immer weniger Besucher sind Grund für Schließung
Doch nun ist es traurige Gewissheit: Was lange nur als Gerücht kursierte, bestätigt Betreiber David Foidl-Holzknecht jetzt offiziell. „Nach 17 erfolgreichen Jahren wird der Standort Rayman’s in Neunkirchen mit Auslaufen des Pachtvertrags geschlossen“, sagt er. Grund dafür seien zuletzt rückläufige Besucherzahlen.
Von der Schließung betroffen sind drei Mitarbeiter. „Für sie konnten bereits einvernehmliche Lösungen gefunden werden, sie wechseln in andere Betriebe“, beruhigt Foidl-Holzknecht.
Rayman‘ in Wiener Neustadt ist davon nicht betroffen
Wie es mit den Räumlichkeiten am Spitz weitergeht, ist noch offen. „Der Eigentümer prüft mögliche neue Nutzungen, konkrete Pläne gibt es noch nicht“, erklärt der Rayman’s Betreiber. Gute Nachrichten gibt es für Fans des Rayman’s in Wiener Neustadt, das ebenfalls in einem Kinocenter, dem Cine Nova, untergebracht ist: „Dieser Betrieb steht in keinem direkten Zusammenhang mit Neunkirchen und entwickelt sich weiterhin sehr positiv“, so Foidl-Holzknecht.
