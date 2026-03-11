Das Rayman‘s in Neunkirchen schließt seine Pforten

Rayman‘ in Wiener Neustadt ist davon nicht betroffen

Wie es mit den Räumlichkeiten am Spitz weitergeht, ist noch offen. „Der Eigentümer prüft mögliche neue Nutzungen, konkrete Pläne gibt es noch nicht“, erklärt der Rayman’s Betreiber. Gute Nachrichten gibt es für Fans des Rayman’s in Wiener Neustadt, das ebenfalls in einem Kinocenter, dem Cine Nova, untergebracht ist: „Dieser Betrieb steht in keinem direkten Zusammenhang mit Neunkirchen und entwickelt sich weiterhin sehr positiv“, so Foidl-Holzknecht.