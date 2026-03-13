Mit stimmungsvollen Märkten auf Ostern einstimmen

Auch abseits der großen Schauplätze bieten wunderschöne Ostermärkte frühlingshaftes Ambiente und österliche Highlights.
Am kommenden Wochenende starten die Ostermärkte und geben Einblicke in österliches Brauchtum. Aber es sind gerade die kleinen, feinen Schauplätze, die das richtige Flair schaffen.
Am Samstag, 14. März und Sonntag, 15. März, öffnet der traditionelle Ostermarkt im Museumsdorf Krumbach seine Pforten. Jeweils von 13 Uhr bis 18 Uhr steht alles im Zeichen des heurigen Mottos „ Regionales, Kreatives & Selbstgemachtes“. Rund 40 Aussteller präsentieren in den Räumen des Museumsdorfes und auf dem Freigelände traditionelles Kunsthandwerk und regionale Spezialitäten. Für die kleinen Besucher gibt es Kinderbasteln und Ponyreiten. Immer um 14.30 Uhr und 16 Uhr umrahmt die Musikschule den Ostermarkt.
Wer an diesem Wochenende keine Gelegenheit hat, in die Bucklige Welt zu reisen, der kann den Ostermarkt in Krumbach auch noch am Samstag, 21. März und Sonntag, 22. März besuchen.
Die genaue Anschrift lautet: Museumsdorf Krumbach, 2851 Krumbach, Bürgerspital 2
Auch das Stadtmuseum Schrems am Kirchenplatz in Schrems bietet den Rahmen für einen Frühlings- und Ostermarkt.
Beginn ist am Samstag, 14. März und Sonntag, 15. März. Von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr zeigen zahlreiche Ausstellerinnen und Aussteller neben Kunsthandwerk alles, was zu einem schönen Osterfest dazugehört. In der gemütlichen Kaffeestube wird man mit Kaffee und hausgemachten Mehlspeisen verwöhnt.
Ebenfalls an den Wochenenden 21./22. März und 28./29. März heißt das Stadtmuseum Schrems alle „Osterhasen“ willkommen.
Aber selbstverständlich gibt es viele weitere Ostermärkte an historischen, geschichtsträchtigen Plätzen, wie zum Beispiel auf Schloss Hof im Marchfeld. Auf „großer Bühne“ öffnet der Ostermarkt an den kommenden vier Wochenenden seine Tore und präsentiert sich mit österlichen Geschenkideen, aufblühenden Gärten und Kunsthandwerk und öffnet den Blick auf die prachtvolle Barockzeit. Außerdem erwartet die Besucher auch in der Osterferienwoche ein reichhaltiges Programm.
Falls Sie noch weitere Oster-Highlights entdecken möchten oder sich genauer informieren möchten, gibt es auf www.veranstaltungen.niederoesterreich.at die Möglichkeit dazu.
In diesem Sinne – genießen Sie die vorösterliche Zeit!
