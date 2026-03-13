Mit stimmungsvollen Märkten auf Ostern einstimmen

Am Samstag, 14. März und Sonntag, 15. März, öffnet der traditionelle Ostermarkt im Museumsdorf Krumbach seine Pforten. Jeweils von 13 Uhr bis 18 Uhr steht alles im Zeichen des heurigen Mottos „ Regionales, Kreatives & Selbstgemachtes“. Rund 40 Aussteller präsentieren in den Räumen des Museumsdorfes und auf dem Freigelände traditionelles Kunsthandwerk und regionale Spezialitäten. Für die kleinen Besucher gibt es Kinderbasteln und Ponyreiten. Immer um 14.30 Uhr und 16 Uhr umrahmt die Musikschule den Ostermarkt.