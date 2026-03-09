Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ermittlungserfolg

Einkauf in Baumarkt entlarvte gesuchten Einbrecher

Niederösterreich
09.03.2026 15:00
Das gefundene Werkzeug vor Ort führte schließlich Monate später zur Festnahme des Täters ...
Das gefundene Werkzeug vor Ort führte schließlich Monate später zur Festnahme des Täters (Symbolbild).(Bild: Helmut Horvath)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Jeder kleinste Hinweis kann zum Täter führen. Das haben die Experten des Landeskriminalamts erneut eindrucksvoll unter Beweis stellen können. Dank ihrer Arbeit ist es gelungen, einen ein Jahr alten Einbruch zu klären.

0 Kommentare

Was war damals passiert? Ein Unbekannter war in ein Geschäft in Weissenbach an der Triesting im Bezirk Baden eingebrochen. Dort hatte er Bargeld gestohlen und versucht, einen 800 Kilo schweren Tresor aufzuschneiden. Allerdings dürfte er gestört worden sein. Er musste den Tatort fluchtartig ver- und das Tatwerkzeug zurücklassen.

Ein Baumarkt in Berlin
Letzteres führte schließlich zum Täter: Die Kriminalisten fanden heraus, dass es in einem Baumarkt in Berlin gekauft worden war. Obwohl er es absichtlich unter falschem Namen gekauft hatte, konnte schlussendlich ein 45-jähriger Kosovare ausgeforscht werden. Nach einem Europäischen Haftbefehl wurde er Ende November in Deutschland festgenommen und kürzlich nach Österreich ausgeliefert. Er ist teilweise geständig und sitzt nun in der Justizanstalt Wiener Neustadt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
09.03.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Der Nahost-Krieg kommt immer deutlicher an Österreichs Zapfsäulen an.
LIVE
Tag 10 im Nahost-Krieg
Spritpreise über 2 Euro ++ NATO fängt Rakete ab
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
LIVE
krone.at tickert live
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war ...
Jetzt Fall für Politik
So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
288.764 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
262.581 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
257.383 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2265 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
1712 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Spritpreise über 2 Euro ++ NATO fängt Rakete ab
1669 mal kommentiert
Der Nahost-Krieg kommt immer deutlicher an Österreichs Zapfsäulen an.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf