Einkauf in Baumarkt entlarvte gesuchten Einbrecher

Ein Baumarkt in Berlin

Letzteres führte schließlich zum Täter: Die Kriminalisten fanden heraus, dass es in einem Baumarkt in Berlin gekauft worden war. Obwohl er es absichtlich unter falschem Namen gekauft hatte, konnte schlussendlich ein 45-jähriger Kosovare ausgeforscht werden. Nach einem Europäischen Haftbefehl wurde er Ende November in Deutschland festgenommen und kürzlich nach Österreich ausgeliefert. Er ist teilweise geständig und sitzt nun in der Justizanstalt Wiener Neustadt.