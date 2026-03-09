Einkauf in Baumarkt entlarvte gesuchten Einbrecher

Jeder kleinste Hinweis kann zum Täter führen. Das haben die Experten des Landeskriminalamts erneut eindrucksvoll unter Beweis stellen können. Dank ihrer Arbeit ist es gelungen, einen ein Jahr alten Einbruch zu klären.
Was war damals passiert? Ein Unbekannter war in ein Geschäft in Weissenbach an der Triesting im Bezirk Baden eingebrochen. Dort hatte er Bargeld gestohlen und versucht, einen 800 Kilo schweren Tresor aufzuschneiden. Allerdings dürfte er gestört worden sein. Er musste den Tatort fluchtartig ver- und das Tatwerkzeug zurücklassen.
Ein Baumarkt in Berlin
Letzteres führte schließlich zum Täter: Die Kriminalisten fanden heraus, dass es in einem Baumarkt in Berlin gekauft worden war. Obwohl er es absichtlich unter falschem Namen gekauft hatte, konnte schlussendlich ein 45-jähriger Kosovare ausgeforscht werden. Nach einem Europäischen Haftbefehl wurde er Ende November in Deutschland festgenommen und kürzlich nach Österreich ausgeliefert. Er ist teilweise geständig und sitzt nun in der Justizanstalt Wiener Neustadt.
