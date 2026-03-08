Lkw brannte lichterloh, Fahrer aus Kabine gerettet

Zeuge reagierte rasch und wurde selbst verletzt

Ein vermutlicher Zeuge, der ebenfalls auf dem Parkplatz war, soll den Fahrer laut ersten Informationen aus dem Führerhaus des brennenden Fahrzeugs gerettet haben. Er soll sich dabei leichte Verletzungen zugezogen haben. Der Mann wurde in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.