15 Feuerwehren im Einsatz, um Bränden vorzubeugen

Ein Funkenflug entlang der Bahnstrecke kann verheerende Folgen haben. Um die Brandgefahr neben den Schienen so gering wie möglich zu halten, wird jährlich von den ortsansässigen Feuerwehren in Niederösterreich das sogenannte „Brandstreifenheizen“ durchgeführt.
Am Samstag wurde entlang der Südbahn im Abschnitt Gloggnitz-Eichberg/Aue das jährliche Brandstreifenheizen durchgeführt. Dabei werden trockene Wiesen und Böschungen gezielt abgebrannt, um dürres Gras und Astwerk zu entfernen und so die Brandgefahr durch Funkenflug von Zugbremsen zu reduzieren.
Auch Drohne half fleißig mit
Insgesamt standen 15 Feuerwehren mit 105 Mitgliedern unter der Einsatzleitung von Brandinspektor Johann Rumpler (FF Gloggnitz Eichberg) im Einsatz. Unterstützt wurden sie von einer Drohne mit Wärmebildkamera, die die Arbeiten aus der Luft überwachte und versteckte Glutnester aufspürte. Gegen 16 Uhr konnte schließlich in allen Abschnitten „Brand aus“ gemeldet und die Aktion erfolgreich beendet werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.