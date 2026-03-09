15 Feuerwehren im Einsatz, um Bränden vorzubeugen

Auch Drohne half fleißig mit

Insgesamt standen 15 Feuerwehren mit 105 Mitgliedern unter der Einsatzleitung von Brandinspektor Johann Rumpler (FF Gloggnitz Eichberg) im Einsatz. Unterstützt wurden sie von einer Drohne mit Wärmebildkamera, die die Arbeiten aus der Luft überwachte und versteckte Glutnester aufspürte. Gegen 16 Uhr konnte schließlich in allen Abschnitten „Brand aus“ gemeldet und die Aktion erfolgreich beendet werden.