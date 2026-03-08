Baum entwurzelt, Auto überschlagen: Mann überlebt

Schwerer Unfall in Lassee (NÖ): Ein Pkw-Lenker kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach, riss einen Baum aus und kam nach 80 Metern zum Stillstand. Laut Feuerwehr stieg der Fahrer „wie durch ein Wunder“ selbst aus dem völlig zerstörten Auto. Er wurde ins Spital gebracht.
Ein Pkw-Lenker hatte am Samstagabend bei einem schweren Verkehrsunfall in Lassee (Bezirk Gänserndorf) offenbar großes Glück. Der Mann kam aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug überschlug sich mehrfach und entwurzelte sogar einen Baum, bevor es nach 80 Metern seitlich in einem Acker zu liegen kam, so die Feuerwehr. „Wie durch ein Wunder“ habe der Fahrer das völlig zerstörte Auto selbst verlassen können.
Lenker hatte „mehrere Schutzengel“
Der Lenker, der laut Feuerwehr „mehrere Schutzengel“ hatte, wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz zur Kontrolle ins Spital Hainburg gebracht. Die Kräfte der Feuerwehren Lassee und Schönfeld wurden kurz vor 23.00 Uhr zu dem Unfall zwischen Lassee und Breitensee gerufen.
Die Polizei nahm Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf. Die L3003 war während des Rettungs- und Bergungseinsatzes für den Verkehr gesperrt.
