Einschleichdiebe flohen mit wertvollem Schmuck

Wertvolle Beute haben dreiste Einschleichdiebe am Freitag in Haiming (Tiroler Bezirk Imst) gemacht. Die beiden unbekannten Männer konnten mit Schmuck fliehen, noch bevor die Bewohner des Hauses sie aufhalten konnten. Nun bittet die Polizei Zeugen um Hinweise.
Die beiden unbekannten Männer schlichen sich am Freitag gegen 10.30 Uhr unbemerkt in das nicht versperrte Wohnhaus in Haiming. „Dort entwendeten sie Schmuck im mittleren vierstelligen Eurobereich“, berichtet die Polizei in einer Presseaussendung.
Täter wurden erwischt, doch konnten fliehen
Als die Diebe das Haus verlassen wollten, wurden sie von den Bewohnern entdeckt. Diese schafften es aber nicht mehr, die Männer festzuhalten. Diese flüchteten über den Föhrenweg in Richtung Mittelschule. Obwohl ein Bewohner noch versuchte, die beiden zu finden, und auch Polizeistreifen die Fahndung aufnahmen, blieben die unbekannten Täter verschwunden.
Eine sofortige Nachschau des Hausbewohners im Ortsgebiet sowie eine Fahndung der Polizeistreifen verliefen negativ.
Die Polizei in einer Aussendung
Daher hofft die Polizei nun auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zu den beiden Männern – einer trug schwarze, der andere dunkelblaue Kleidung – liefern kann, wird gebeten, sich bei der PI Silz zu melden: 059133/7107.
