Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zeugen gesucht

Einschleichdiebe flohen mit wertvollem Schmuck

Tirol
06.03.2026 21:30
Die Täter schlichen sich unbemerkt ins Haus.
Die Täter schlichen sich unbemerkt ins Haus.(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

Wertvolle Beute haben dreiste Einschleichdiebe am Freitag in Haiming (Tiroler Bezirk Imst) gemacht. Die beiden unbekannten Männer konnten mit Schmuck fliehen, noch bevor die Bewohner des Hauses sie aufhalten konnten. Nun bittet die Polizei Zeugen um Hinweise.

0 Kommentare

Die beiden unbekannten Männer schlichen sich am Freitag gegen 10.30 Uhr unbemerkt in das nicht versperrte Wohnhaus in Haiming. „Dort entwendeten sie Schmuck im mittleren vierstelligen Eurobereich“, berichtet die Polizei in einer Presseaussendung.

Täter wurden erwischt, doch konnten fliehen
Als die Diebe das Haus verlassen wollten, wurden sie von den Bewohnern entdeckt. Diese schafften es aber nicht mehr, die Männer festzuhalten. Diese flüchteten über den Föhrenweg in Richtung Mittelschule. Obwohl ein Bewohner noch versuchte, die beiden zu finden, und auch Polizeistreifen die Fahndung aufnahmen, blieben die unbekannten Täter verschwunden. 

Zitat Icon

Eine sofortige Nachschau des Hausbewohners im Ortsgebiet sowie eine Fahndung der Polizeistreifen verliefen negativ.

Die Polizei in einer Aussendung

Daher hofft die Polizei nun auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zu den beiden Männern – einer trug schwarze, der andere dunkelblaue Kleidung – liefern kann, wird gebeten, sich bei der PI Silz zu melden: 059133/7107.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
06.03.2026 21:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
368.155 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
285.339 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
282.822 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2435 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2241 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Außenpolitik
Israel griff Zentrale der Revolutionsgarden an
1953 mal kommentiert
Ein israelischer Luftangriff in einem südlichen Vorort von Beirut soll eine Kommandozentrale der ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf