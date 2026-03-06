Einschleichdiebe flohen mit wertvollem Schmuck

Täter wurden erwischt, doch konnten fliehen

Als die Diebe das Haus verlassen wollten, wurden sie von den Bewohnern entdeckt. Diese schafften es aber nicht mehr, die Männer festzuhalten. Diese flüchteten über den Föhrenweg in Richtung Mittelschule. Obwohl ein Bewohner noch versuchte, die beiden zu finden, und auch Polizeistreifen die Fahndung aufnahmen, blieben die unbekannten Täter verschwunden.