Radfahrer stießen zusammen: 82-Jährige reanimiert!

Laut Polizei erlitt die Pensionistin derart schwere Verletzungen, dass sie noch vor Ort reanimiert werden musste. Sie wurde von der Rettung in das LKH Graz eingeliefert, dort im Schockraum behandelt und anschließend auf die Intensivstation verlegt. Der 49-Jährige wurde ambulant behandelt. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest verlief negativ.