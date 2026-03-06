Radfahrer stießen zusammen: 82-Jährige reanimiert!

Am Freitag kam es in Graz zu einem schweren Fahrradunfall: Ein 49-Jähriger und eine 82-Jährige kollidierten mit ihren Zweirädern und stürzten. Die Frau blieb mit einer stark blutenden Kopfwunde liegen und musste vor Ort wiederbelebt werden.
Freitagvormittag stießen am Radweg in der Grazer Wickenburggasse zwei Radfahrer zusammen. Laut Angaben eines 49-jährigen Radlers und einer Zeugin sei eine entgegenkommende Frau (82) plötzlich auf die entgegengesetzte Spur geraten, der 49-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen.
Unfallgegner leistete Erste Hilfe
Die beiden stießen zusammen und stürzten. Der 49-Jährige erlitt dabei Verletzungen im Gesicht, leistete jedoch umgehend Erste Hilfe bei der schwer verletzten Frau, die eine stark blutende Kopfwunde hatte. Weitere Passanten unterstützten die Rettungsmaßnahmen und verständigten die Einsatzkräfte.
Laut Polizei erlitt die Pensionistin derart schwere Verletzungen, dass sie noch vor Ort reanimiert werden musste. Sie wurde von der Rettung in das LKH Graz eingeliefert, dort im Schockraum behandelt und anschließend auf die Intensivstation verlegt. Der 49-Jährige wurde ambulant behandelt. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest verlief negativ.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.