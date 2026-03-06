Vorteilswelt
„Rettet das Kind“

Über 47.000 € Pfand als Spende für den guten Zweck

Tirol
06.03.2026 16:00
Patricia Sepetavc (li.) überreicht Bettina Reisch („Rettet das Kind“) den Scheck.
Patricia Sepetavc (li.) überreicht Bettina Reisch („Rettet das Kind“) den Scheck.(Bild: SIMON FISCHLER)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Der Lebensmittelkonzern Spar überreichte Scheck an „Rettet das Kind Tirol“. Damit wird Kindern, Jugendlichen und Familien in schwierigen Lebenssituationen schnell und unkompliziert finanziell geholfen. Die stolze Summe kam durch das neue Pfandsystem zustande.

Für viele Fragzeichen sorgte die Einführung des Einwegpfandes auf PET-Flaschen und Aluminiumdosen im Vorfeld in Österreich. Mit 1. Jänner des Vorjahres trat das System, das in anderen Ländern längst zum Alltag gehört, auch bei uns in Kraft. Der Lebensmittelkonzern Spar bietet den Kunden seit der Einführung die Wahl, ob sie das Pfand in Form einer Gutschrift für den Einkauf verwenden möchten oder lieber für den guten Zweck spenden wollen.

Zitat Icon

Mit den gesammelten Beträgen können wichtige Projekte direkt vor Ort unterstützt werden.

Patricia Sepetavc

Wie die Bilanz zeigt, wurde die Spendenoption im Vorjahr sehr oft gewählt. Alleine in Tirol kamen exakt 47.249 Euro zusammen. Überreicht wurde dieser Betrag an die Organisation „Rettet das Kind Tirol“, mit der Spar schon seit vielen Jahren zusammenarbeitet. Deren Ziel ist es, Kindern, Jugendlichen und Familien in schwierigen Lebenssituationen rasch finanzielle Hilfe zu bieten.

„Das zeigt den starken Zusammenhalt in Tirol“
„Dass so viele Menschen die Möglichkeit genutzt haben, ihren Pfandbon für den guten Zweck zu spenden, zeigt den starken Zusammenhalt in unserer Region. Mit den gesammelten Beträgen können wichtige Projekte direkt vor Ort unterstützt werden“, freut sich Spar-Geschäftsführerin Patricia Sepetavc.

Doris Barth, die Vorsitzende von „Rettet das Kind Tirol“, ergänzt: „Die Möglichkeit, Pfandgutschriften zu spenden, hat uns sehr berührt und wertvolle zusätzliche Mittel geschaffen.“

Tirol
06.03.2026 16:00
Folgen Sie uns auf