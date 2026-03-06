Über 47.000 € Pfand als Spende für den guten Zweck

Für viele Fragzeichen sorgte die Einführung des Einwegpfandes auf PET-Flaschen und Aluminiumdosen im Vorfeld in Österreich. Mit 1. Jänner des Vorjahres trat das System, das in anderen Ländern längst zum Alltag gehört, auch bei uns in Kraft. Der Lebensmittelkonzern Spar bietet den Kunden seit der Einführung die Wahl, ob sie das Pfand in Form einer Gutschrift für den Einkauf verwenden möchten oder lieber für den guten Zweck spenden wollen.