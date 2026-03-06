Über 47.000 € Pfand als Spende für den guten Zweck

Der Lebensmittelkonzern Spar überreichte Scheck an „Rettet das Kind Tirol“. Damit wird Kindern, Jugendlichen und Familien in schwierigen Lebenssituationen schnell und unkompliziert finanziell geholfen. Die stolze Summe kam durch das neue Pfandsystem zustande.
Für viele Fragzeichen sorgte die Einführung des Einwegpfandes auf PET-Flaschen und Aluminiumdosen im Vorfeld in Österreich. Mit 1. Jänner des Vorjahres trat das System, das in anderen Ländern längst zum Alltag gehört, auch bei uns in Kraft. Der Lebensmittelkonzern Spar bietet den Kunden seit der Einführung die Wahl, ob sie das Pfand in Form einer Gutschrift für den Einkauf verwenden möchten oder lieber für den guten Zweck spenden wollen.
Mit den gesammelten Beträgen können wichtige Projekte direkt vor Ort unterstützt werden.
Patricia Sepetavc
Wie die Bilanz zeigt, wurde die Spendenoption im Vorjahr sehr oft gewählt. Alleine in Tirol kamen exakt 47.249 Euro zusammen. Überreicht wurde dieser Betrag an die Organisation „Rettet das Kind Tirol“, mit der Spar schon seit vielen Jahren zusammenarbeitet. Deren Ziel ist es, Kindern, Jugendlichen und Familien in schwierigen Lebenssituationen rasch finanzielle Hilfe zu bieten.
„Das zeigt den starken Zusammenhalt in Tirol“
„Dass so viele Menschen die Möglichkeit genutzt haben, ihren Pfandbon für den guten Zweck zu spenden, zeigt den starken Zusammenhalt in unserer Region. Mit den gesammelten Beträgen können wichtige Projekte direkt vor Ort unterstützt werden“, freut sich Spar-Geschäftsführerin Patricia Sepetavc.
Doris Barth, die Vorsitzende von „Rettet das Kind Tirol“, ergänzt: „Die Möglichkeit, Pfandgutschriften zu spenden, hat uns sehr berührt und wertvolle zusätzliche Mittel geschaffen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.