Zeugen riefen Polizei

Angreifer schlugen mit Holzbrett auf Opfer ein

Tirol
04.03.2026 22:00
(Bild: sos)
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

Zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen vier Männern kam es am Montagabend in Innsbruck. Zeugen beobachteten, wie einer der Unbekannten mit einem Holzbrett, aus dem Nägel ragten, auf einen Mann einprügelte, und alarmierten die Polizei.

Auf die Prügelei aufmerksam wurden die Zeugen gegen 22.45 Uhr am Lohbachufer in Innsbruck. Die Polizei spricht von einer Auseinandersetzung auf offener Straße zwischen drei männlichen Tätern und einem männlichen Opfer. Einer der Angreifer soll dabei laut den Augenzeugenberichten mit einem Holzbrett auf seinen Kontrahenten eingeschlagen haben – aus diesem ragten dabei zwei Nägel. 

Alle Beteiligten flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei.

Die Polizei in einer Aussendung

Die Beobachter wählten den Notruf und alarmierten so die Polizei. Doch als diese am Tatort eintraf, waren alle vier Beteiligten bereits geflüchtet. Die Identität sowohl der Täter als auch des Opfers ist daher nicht bekannt. 

