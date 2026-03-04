Angreifer schlugen mit Holzbrett auf Opfer ein

Auf die Prügelei aufmerksam wurden die Zeugen gegen 22.45 Uhr am Lohbachufer in Innsbruck. Die Polizei spricht von einer Auseinandersetzung auf offener Straße zwischen drei männlichen Tätern und einem männlichen Opfer. Einer der Angreifer soll dabei laut den Augenzeugenberichten mit einem Holzbrett auf seinen Kontrahenten eingeschlagen haben – aus diesem ragten dabei zwei Nägel.