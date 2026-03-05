Das Weinviertel kosten: Ein Band macht es möglich

Wie schmeckt er wohl – der neue Jahrgang? Frisch gefüllt, voller Charakter und bereit, entdeckt zu werden! Viele Weinliebhaber zählen bereits die Tage, bis sie sich selbst ein Bild machen können. Am 11. und 12. April ist es so weit: Bei der Weintour Weinviertel öffnen die Winzerhöfe ihre Türen und laden zur ersten großen Verkostung des Jahres.