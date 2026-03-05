Das Weinviertel kosten: Ein Band macht es möglich

Wie schmeckt er wohl – der neue Jahrgang? Frisch gefüllt, voller Charakter und bereit, entdeckt zu werden! Viele Weinliebhaber zählen bereits die Tage, bis sie sich selbst ein Bild machen können. Am 11. und 12. April ist es so weit: Bei der Weintour Weinviertel öffnen die Winzerhöfe ihre Türen und laden zur ersten großen Verkostung des Jahres.
„Die Weintour ist der Auftakt in die neue Weinsaison und zählt zu den bedeutendsten Veranstaltungen entlang der Weinstraße Weinviertel. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Vielfalt und Qualität unserer Weine direkt bei den Winzerinnen und Winzern kennenzulernen“, lädt Weinstraßen-Obfrau Doris Sutter herzlich ein.
Bänder werden ab sofort verkauft
Die begehrten Weintour-Bänder für die Verkostung sind ab sofort in der Gästeinfo Retzer Land erhältlich, und zwar zum Vorkaufspreis von 30 Euro statt 35 Euro. Im Preis inkludiert sind unter anderem Wein-Einkaufsgutscheine im Wert von 15 Euro. Zusätzlich wartet ein Gewinnspiel mit zwei Plätzen bei „Tafeln im Weinviertel“ auf glückliche Gewinnerinnen und Gewinner.
„Unsere ausgezeichneten Weine sind das Aushängeschild der Region und für viele Gäste der schönste Grund, ins Retzer Land zu reisen. Deshalb arbeiten wir eng mit unseren Partnern der Weinstraße Weinviertel zusammen und übernehmen gerne den Vorverkauf“, betont Retzer Land Geschäftsführer Daniel Wöhrer.
„Frühstart“ am 10. April
Wer das Weintour-Wochenende schon am Freitag, 10. April, im Retzer Land genussvoll einläuten möchte, hat gleich zwei Möglichkeiten: Beim „Abend für alle Sinne“ in Obermarkersdorf oder bei der „Big Bottle Party“ in Pulkau wird eingeschenkt und gefeiert.
Es stehen zudem zwei bestens organisierte Weintour-Routen mit Shuttlebussen zur Verfügung. Diese verbinden die Weinorte rund ums Retzer Land bequem miteinander und bieten Anschluss an ausgewählte Bahnhöfe – so bleibt das Auto stehen und der Genuss kann unbeschwert im Mittelpunkt stehen.
Alle Infos zur Weintour Weinviertel – weitere Busrouten, Openings, Vorverkaufsstellen für das Weintour-Band sowie eine Übersicht, welche Winzer geöffnet haben, finden sie unter weintour.at
