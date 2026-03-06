Eintauchen in das Blütenmeer des Pielachtals

Rechtzeitig zu März-Beginn erwachen die Dirndlsträucher im Pielachtal und geben der wunderschönen Region seinen Namen – „Dirndltal“...
Jahr für Jahr begeistern die gelben Blüten der Kornelkirsche bzw. des Gelben Hartriegels, so der eigentliche Name der Dirndl, die Menschen. Im Dirndltal entlang der Pielach bieten sich viele Möglichkeiten, dieses Naturspektakel hautnah zu erleben. Auf zahlreichen Wegen, Plätzen, Lehrpfaden und in Gärten kann man die Blütenpracht bestaunen.
Bei Dirndlblütenwanderungen geben die Pielachtaler Naturvermittler spannende Einblicke in die Besonderheiten des Strauchs und der Frucht.
Am Samstag, den 7. März, und Sonntag, den 8. März, wandert Cornelia Janker in Rabenstein ab 14.15 Uhr auf den Spuren der Dirndlblüte, mit Möglichkeit zur Verkostung von Dirndl-Köstlichkeiten, Mittag- bzw. Abendessen und bäuerlichen Schmankerln.
Auch an den folgenden Wochenenden stehen informative Dirndlblütenwanderungen auf dem Programm: am Samstag, den 14. März, begleitet Peter Neuhauser alle Interessierten ab 13.30 Uhr entlang der Geisbühel-Südseite. Der Geisbühel in Rabenstein trägt auch noch den Namen „1000-Dirndl-Berg“ und macht seinem Namen alle Ehre.
Und auch in Kirchberg kann man die Dirndlblüte erleben – Fritz Kollermann steht am Sonntag, den 22. März, zwischen 14 Uhr und 17 Uhr für eine Route rund um das Dorf „Dörfl auf der Eben“ zur Verfügung.
Ein reichhaltiges Programm voller Informationen, Tradition, kulinarischen Genüssen und viel, viel Natur lädt also herzlich ein, das Pielachtal auf diese Weise zu erleben. Und wer bis dahin noch kein Fan dieser tollen Frucht ist, der ist es nach so einer Wanderung ganz sicher!
Bitte um Anmeldungen beim Regionalbüro Pielachtal: 0676 / 7044262 oder regionalbuero@pielachtal.at
Auch auf www.mostviertel.at/pielachtaler-dirndlbluete gibt es noch die nötigen Details für einen perfekten Frühlingsausflug mit der ganzen Familie.
