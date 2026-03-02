Vorteilswelt
Steirische AMS-Zahlen

Arbeitslosigkeit bei Frauen deutlich gestiegen

Steiermark
02.03.2026 10:54
Die Arbeitslosigkeit in der Steiermark ist im Februar leicht gestiegen, das AMS spricht von einer „stabilen Lage“. Während der Anstieg bei Männern moderater verläuft, waren Frauen besonders betroffen. Auch die Langzeitarbeitslosigkeit ist weiter auf hohem Niveau.

Laut aktuellen Zahlen des steirischen AMS waren mit Stand Ende Februar in der Steiermark 46.292 Personen arbeitslos gemeldet (+ 3,6 % im Vorjahresvergleich). Hinzu kommen rund 8500 Schulungsteilnehmer. 

Die vorläufige Arbeitslosenquote beläuft sich in der Steiermark auf 8 Prozent, was einen Anstieg um 0,3 Prozent im Vergleich zum Februar 2025 bedeutet. Es gab im Februar um knapp 1000 offene Stellen weniger als vor einem Jahr.

„Wir sehen im Februar einen deutlichen Anstieg bei den arbeitslosen Frauen, während die Entwicklung bei Männern wesentlich moderater verläuft. Besonders herausfordernd bleibt die steigende Langzeitarbeitslosigkeit, die deutlich über dem Vorjahr liegt“, sagt der steirische AMS-Chef Karl-Heinz Snobe.

Steiermark
02.03.2026 10:54
