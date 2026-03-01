Schöckl-Seilbahn: Abseil-Übung vor Wiedereröffnung

Seit knapp einer Woche ist die Schöckl-Seilbahn bei Graz in Revision. Vor der für 21. März geplanten Wiedereröffnung nutzten Bergrettung und andere Einsatzorganisationen die Gelegenheit für eine groß angelegte Evakuierungs-Übung.
Dazu wurden am Wochenende 42 Statisten, sogenannte Figuranten, in die Gondeln auf den Grazer Hausberg gesetzt. Die letzte derartige Übung fand vor zwei Jahren statt – Zeit also, die Abläufe wieder einmal vor Ort durchzugehen.
Jugendrotkreuzler ließen sich bergen
Beteiligt waren Bergrettung Steiermark, Holding Graz, die Freiwilligen Feuerwehren des betreffenden Abschnitts, das Einsatzleitfahrzeug des Bezirks Graz-Umgebung, Landeswarnzentrale, Polizei und das Rote Kreuz Kumberg mit zwei Rettungswagen. Insgesamt waren 104 Einsatzkräfte am Werk, unter die Statisten mischten sich auch neun Jugendrotkreuz-Mitglieder aus Kumberg.
Die Bergretter und speziell ausgebildeten Feuerwehrleute aus St. Radegund übernahmen die Abseil-Aktion aus den stillstehenden Gondeln in schwindelerregender Höhe. Fazit des Roten Kreuzes: Die Zusammenarbeit habe „ausgezeichnet“ geklappt, die im Ernstfall lebensrettenden Handgriffe saßen. Die neue Saison am Schöckl kann kommen.
