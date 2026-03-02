Gutenstein (NÖ) ist „der“ Spielort für Raimund-Werke. Die künstlerischen und organisatorischen Vorbereitungsarbeiten laufen: Intendant Norbert Gollinger lüftete nun erste Produktionsgeheimnisse.
Nach zwei erfolgreichen Saisonen mit „Der Verschwender“ und „Der Bauer als Millionär“ steht heuer im Sommer bei den Raimund Spielen in Gutenstein „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ auf dem Spielplan. In seinem dritten Arbeitsjahr meint Intendant Norbert Gollinger: „Ich persönlich halte den Alpenkönig für das beste und stärkste Werk von Ferdinand Raimund.“
Von der Leopoldstadt nach Gutenstein
Uraufgeführt wurde das romantisch-komische Original-Zauberspiel von Ferdinand Raimund im Oktober 1828 im Theater in der Leopoldstadt. Nun steht es von 17. Juli bis 9. August in Gutenstein auf dem Programm. Die Rolle des Alpenkönigs Astragalus wird mit Elisa Seydel besetzt. In die Rolle des reichen Gutsbesitzers Rappelkopf wird Andreas Patton schlüpfen. Er wirkte bereits in zahlreichen Produktionen an österreichischen Sommertheatern mit, darunter in Melk, Haag oder Perchtoldsdorf.
Mit dabei: Rudi Roubinek, Lisa Schrammel
Als Rappelkopfs Frau Sophie wird Lisa Schrammel zu sehen sein. Matthias Rauth übernimmt 2026 den Part des Malers August Dorn, Carmen Kirschner kehrt nach 2024 und 2025 auch im Sommer 2026 nach Gutenstein zurück und wird mit der Rolle des Malchen die Tochter Rappelkopfs verkörpern. Für lustig-heitere Momente sorgt erneut Publikumsliebling Rudi Roubinek, der als Rappelkopfs Diener Habakuk bereits zum dritten Mal auf der Bühne der Raimundspiele stehen wird. Als Lischen wird die in der Schweiz geborene Schauspielerin und Musicaldarstellerin Theresa Lustig zu sehen sein. Komplettiert wird das Ensemble durch Benita Martins, MUK-Absolventin und bekannt aus diversen Film-, Hörfunk- und Theaterproduktionen. Sie wird in die Rollen Linarius, Marthe und Sabine schlüpfen.
Musikalische Leitung: Tobias Grabher
Für die musikalische Leitung zeichnet Jungdirigent Tobias Grabher verantwortlich. Seit 2022 ist der Initiator und Dirigent des Kammerorchesters Camerata Musica Reno auch Chorleiter des Konzertchores Niederösterreich. Grabher wurde unter anderem mit dem Richard-Wagner-Stipendium und dem Förderpreis für Kunst des Landes Vorarlberg ausgezeichnet.
Nähere Informationen und Karten im Internet: raimundspiele.at
