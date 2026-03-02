Gutenstein: „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“

Mit dabei: Rudi Roubinek, Lisa Schrammel

Als Rappelkopfs Frau Sophie wird Lisa Schrammel zu sehen sein. Matthias Rauth übernimmt 2026 den Part des Malers August Dorn, Carmen Kirschner kehrt nach 2024 und 2025 auch im Sommer 2026 nach Gutenstein zurück und wird mit der Rolle des Malchen die Tochter Rappelkopfs verkörpern. Für lustig-heitere Momente sorgt erneut Publikumsliebling Rudi Roubinek, der als Rappelkopfs Diener Habakuk bereits zum dritten Mal auf der Bühne der Raimundspiele stehen wird. Als Lischen wird die in der Schweiz geborene Schauspielerin und Musicaldarstellerin Theresa Lustig zu sehen sein. Komplettiert wird das Ensemble durch Benita Martins, MUK-Absolventin und bekannt aus diversen Film-, Hörfunk- und Theaterproduktionen. Sie wird in die Rollen Linarius, Marthe und Sabine schlüpfen.