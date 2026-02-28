Vorteilswelt
Mehrere Scheine futsch

Kontrollen im Schwerverkehr: Dutzende Anzeigen

Tirol
28.02.2026 15:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Bei einer zweitägigen Schwerpunktkontrolle für Lkw ahndeten Beamten des Bezirks Landeck auf der Kontrollstelle in Nauders zahlreiche Vergehen. Auch zwei Führerscheine mussten abgenommen werden.

0 Kommentare

Am Donnerstag und Freitag wurde im Rahmen eines 32-stündigen Kontrolleinsatzes auf der Lkw-Kontrollstelle in Nauders der Schwerverkehr unter die Lupe genommen. Dabei konnten die Beamte aus dem Bezirk Landeck mehr als 50 Verstöße verzeichnen.

Am häufigsten ahndete die Polizei Verstöße gegen die Sozialvorschriften, gleich 17 Anzeigen wurden erstattet. Gleich 16 Mal wurden technische Mängel angezeigt. Sechs Mal war ein Fahrzeug überladen, zwei Anzeigen gab es wegen mangelnder Ladungssicherung.

Auch Führerscheine wurden abgenommen
Weitere Verstöße waren ein Vergehen gegen das „Reschenfahrverbot“ und sonstige Delikte. Je einmal wurde eine Anzeige wegen Suchtmittelbeeinträchtigung und Alkohol ausgesprochen. Fünf Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt aufgrund von Gefahr im Verzug untersagt. Zwei Lenkern wurden die Führerscheine abgenommen.

Tirol
28.02.2026 15:00
Tirol

