Kontrollen im Schwerverkehr: Dutzende Anzeigen

Auch Führerscheine wurden abgenommen

Weitere Verstöße waren ein Vergehen gegen das „Reschenfahrverbot“ und sonstige Delikte. Je einmal wurde eine Anzeige wegen Suchtmittelbeeinträchtigung und Alkohol ausgesprochen. Fünf Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt aufgrund von Gefahr im Verzug untersagt. Zwei Lenkern wurden die Führerscheine abgenommen.