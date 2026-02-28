20 Millionen Euro für neue Impulse in Osttirol

Damit diese Entwicklung auch in den kommenden zehn Jahren anhält, stellt man bis zum Jahr 2036 jährlich zwei Millionen Euro an Landesfördermitteln zur Verfügung. Diese sollen Projekten zugutekommen, die neue Impulse in die Region bringen oder zum letzten Schritt für ein Unternehmen zu einer geplanten Investition verhelfen. „In Osttirol gibt es eine geringere Abwanderung als noch vor zehn Jahren. Es gibt so viele Arbeitsplätze wie noch nie, vor allem auch ganzjährige“, sagt LH Mattle.