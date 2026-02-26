Steirer revolutionieren Akkus mit Salz-Technologie

In der Industrie bereits bewährt

Die umweltfreundlichere und vor allem brandsichere Variante sind Natrium-Ionen-Akkus (einfach gesagt: „Salz-Akkus“). Ein Vorreiter auf diesem Gebiet ist das Grazer Tech-Unternehmen Accupower. Nachdem die Firma mit diesen Akkus im Vorjahr bereits in der Industrie Fuß gefasst hat, bringt sie jetzt den ersten in Österreich entwickelten Heimspeicher mit „Salz-Technologie“ auf den Markt.