Steirer revolutionieren Akkus mit Salz-Technologie

Eine Grazer Tech-Firma bringt den ersten in Österreich entwickelten und brandsicheren Natrium-Ionen-Stromspeicher für Haushalte auf den Markt.
Stromspeicher sind ein zentraler Faktor für die Energiewende. Auch immer mehr Steirer mit Photovoltaik-Anlagen setzen auf diese Technologie, um den Strom aus Produktionsspitzen zu speichern oder gegen Stromausfälle gewappnet zu sein. Gängig sind dabei Lithium-Ionen-Akkus – damit einhergeht der Abbau begrenzter kritischer Rohstoffe, oft unter bedenklichen Bedingungen.
In der Industrie bereits bewährt
Die umweltfreundlichere und vor allem brandsichere Variante sind Natrium-Ionen-Akkus (einfach gesagt: „Salz-Akkus“). Ein Vorreiter auf diesem Gebiet ist das Grazer Tech-Unternehmen Accupower. Nachdem die Firma mit diesen Akkus im Vorjahr bereits in der Industrie Fuß gefasst hat, bringt sie jetzt den ersten in Österreich entwickelten Heimspeicher mit „Salz-Technologie“ auf den Markt.
„Der größte Vorteil im Vergleich zu herkömmlichen Speichern ist die hundertprozentige Brandsicherheit“, sagt Accupower-CEO Moritz Minarek. Zudem ist der Stromspeicher temperatur-unempfindlich, hat eine bis zu dreimal längere Lebensdauer und ist, was den Ressourcenverbrauch angeht, deutlich nachhaltiger.
Dass wir nun in der Lage sind, Natrium-Ionen- Akkus auch für den privaten Gebrauch anzubieten, reduziert die Abhängigkeit von seltenen Rohstoffen maßgeblich.
Moritz Minarik, Accupower-CEO
Preislich bewege man sich aber in einem ähnlichen Segment wie die gängigen Speicher. Das neue Modell (Nennkapazität 7,68 Kilowattstunden) kostet knapp 4000 Euro netto. Einziger Wermutstropfen: Der „Salz-Akku“ ist um etwa 30 Prozent größer und schwerer. Produziert wird derzeit noch in Asien. „Unser Ziel ist es, auch noch die Produktion nach Europa zu holen“, so Minarek.
