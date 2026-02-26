Vorteilswelt
Grazer Tech-Pioniere

Steirer revolutionieren Akkus mit Salz-Technologie

Steiermark
26.02.2026 19:00
Accupower-CEO Moritz Monarik (re.) und sein Team präsentierten am Donnerstag ihren neuen ...
Accupower-CEO Moritz Monarik (re.) und sein Team präsentierten am Donnerstag ihren neuen Heimspeicher, der ab sofort am Markt ist.(Bild: ACCUPOWER)
Porträt von Hannes Baumgartner
Von Hannes Baumgartner

Eine Grazer Tech-Firma bringt den ersten in Österreich entwickelten und brandsicheren Natrium-Ionen-Stromspeicher für Haushalte auf den Markt. 

0 Kommentare

Stromspeicher sind ein zentraler Faktor für die Energiewende. Auch immer mehr Steirer mit Photovoltaik-Anlagen setzen auf diese Technologie, um den Strom aus Produktionsspitzen zu speichern oder gegen Stromausfälle gewappnet zu sein. Gängig sind dabei Lithium-Ionen-Akkus – damit einhergeht der Abbau begrenzter kritischer Rohstoffe, oft unter bedenklichen Bedingungen.

In der Industrie bereits bewährt
Die umweltfreundlichere und vor allem brandsichere Variante sind Natrium-Ionen-Akkus (einfach gesagt: „Salz-Akkus“). Ein Vorreiter auf diesem Gebiet ist das Grazer Tech-Unternehmen Accupower. Nachdem die Firma mit diesen Akkus im Vorjahr bereits in der Industrie Fuß gefasst hat, bringt sie jetzt den ersten in Österreich entwickelten Heimspeicher mit „Salz-Technologie“ auf den Markt.

„Der größte Vorteil im Vergleich zu herkömmlichen Speichern ist die hundertprozentige Brandsicherheit“, sagt Accupower-CEO Moritz Minarek. Zudem ist der Stromspeicher temperatur-unempfindlich, hat eine bis zu dreimal längere Lebensdauer und ist, was den Ressourcenverbrauch angeht, deutlich nachhaltiger.

Zitat Icon

Dass wir nun in der Lage sind, Natrium-Ionen- Akkus auch für den privaten Gebrauch anzubieten, reduziert die Abhängigkeit von seltenen Rohstoffen maßgeblich.

Moritz Minarik, Accupower-CEO

Preislich bewege man sich aber in einem ähnlichen Segment wie die gängigen Speicher. Das neue Modell (Nennkapazität 7,68 Kilowattstunden) kostet knapp 4000 Euro netto. Einziger Wermutstropfen: Der „Salz-Akku“ ist um etwa 30 Prozent größer und schwerer. Produziert wird derzeit noch in Asien. „Unser Ziel ist es, auch noch die Produktion nach Europa zu holen“, so Minarek.

Steiermark
26.02.2026 19:00
Steiermark

