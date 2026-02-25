Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Unfall gefasst

Gesuchter Einbrecher crasht mit gestohlenem Pkw

Niederösterreich
25.02.2026 09:35
Nach dem Sturz mit dem E-Scooter verunfallte der Beschuldigte auch noch mit dem gestohlenen Pkw.
Nach dem Sturz mit dem E-Scooter verunfallte der Beschuldigte auch noch mit dem gestohlenen Pkw.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Hainburg an der Donau)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Die Flucht nach dem Einbruch in eine Volksschule endete für einen 39-Jährigen in Niederösterreich gleich mit zwei Unfällen. Zuerst stürzte er mit einem E-Scooter, danach floh er mit dem Auto jener Frau, die ihm helfen wollte, – und krachte damit gegen parkende Fahrzeuge. „Dank“ ihm wurde auch sein Komplize gefasst.

0 Kommentare

Er wird wohl nicht als geschicktester Einbrecher in die Geschichtsbücher eingehen. Denn die Flucht des 39-jährigen Slowaken war Montagfrüh in Hainburg im Bezirk Bruck an der Leitha von einer Pech- und Pannenserie begleitet.

Sturz und Flucht
Der Mann war zunächst in die Volksschule eingebrochen und vom Tatort mit einem E-Scooter geflüchtet. Doch weit kam er nicht mit dem Elektrogefährt – er stürzte. Und zwar direkt vor den Augen einer Pkw-Lenkerin, die anhalten und Erste Hilfe leisten wollte.

Reichlich Blechschaden hat der 39-Jährige mit dem gestohlenen Pkw verursacht.
Reichlich Blechschaden hat der 39-Jährige mit dem gestohlenen Pkw verursacht.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Hainburg an der Donau)

Das nutzte der 39-Jährige schamlos aus. Er stieg in ihr Auto und brauste davon. Doch auch damit kam der Beschuldigte, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist, nicht weit. Er kollidierte gleich mit mehreren geparkten Fahrzeugen. Die Polizei konnte den Mann festnehmen und bei ihm ein Funkgerät und einen weiteren Autoschlüssel auffinden.

Zum Komplizen geführt
Wenig später konnte der dazu passende Wagen ausfindig gemacht werden. In diesem wartete der 37-jährige Komplize, der nicht nur das zweite Funkgerät in Händen hielt, sondern auch reichlich Einbruchswerkzeug im Fahrzeug lagerte. Zuvor soll das Duo nämlich auch in den städtischen Kindergarten eingebrochen sein. In Neusiedl am See wird ihnen ein versuchter Einbruch vorgeworfen. Weitere Ermittlungen laufen noch.

Während der Jüngere der beiden geständig ist, bestritt der 39-Jährige jegliche Tatbeteiligung. Beide Männer sitzen in der Justizanstalt Korneuburg.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
25.02.2026 09:35
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trumps Lobeshyme auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
191.379 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
185.583 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
132.873 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1229 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
1093 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1077 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf