Gesuchter Einbrecher crasht mit gestohlenem Pkw

Die Flucht nach dem Einbruch in eine Volksschule endete für einen 39-Jährigen in Niederösterreich gleich mit zwei Unfällen. Zuerst stürzte er mit einem E-Scooter, danach floh er mit dem Auto jener Frau, die ihm helfen wollte, – und krachte damit gegen parkende Fahrzeuge. „Dank“ ihm wurde auch sein Komplize gefasst.
Er wird wohl nicht als geschicktester Einbrecher in die Geschichtsbücher eingehen. Denn die Flucht des 39-jährigen Slowaken war Montagfrüh in Hainburg im Bezirk Bruck an der Leitha von einer Pech- und Pannenserie begleitet.
Sturz und Flucht
Der Mann war zunächst in die Volksschule eingebrochen und vom Tatort mit einem E-Scooter geflüchtet. Doch weit kam er nicht mit dem Elektrogefährt – er stürzte. Und zwar direkt vor den Augen einer Pkw-Lenkerin, die anhalten und Erste Hilfe leisten wollte.
Das nutzte der 39-Jährige schamlos aus. Er stieg in ihr Auto und brauste davon. Doch auch damit kam der Beschuldigte, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist, nicht weit. Er kollidierte gleich mit mehreren geparkten Fahrzeugen. Die Polizei konnte den Mann festnehmen und bei ihm ein Funkgerät und einen weiteren Autoschlüssel auffinden.
Zum Komplizen geführt
Wenig später konnte der dazu passende Wagen ausfindig gemacht werden. In diesem wartete der 37-jährige Komplize, der nicht nur das zweite Funkgerät in Händen hielt, sondern auch reichlich Einbruchswerkzeug im Fahrzeug lagerte. Zuvor soll das Duo nämlich auch in den städtischen Kindergarten eingebrochen sein. In Neusiedl am See wird ihnen ein versuchter Einbruch vorgeworfen. Weitere Ermittlungen laufen noch.
Während der Jüngere der beiden geständig ist, bestritt der 39-Jährige jegliche Tatbeteiligung. Beide Männer sitzen in der Justizanstalt Korneuburg.
