Gesuchter Einbrecher crasht mit gestohlenem Pkw

Zum Komplizen geführt

Wenig später konnte der dazu passende Wagen ausfindig gemacht werden. In diesem wartete der 37-jährige Komplize, der nicht nur das zweite Funkgerät in Händen hielt, sondern auch reichlich Einbruchswerkzeug im Fahrzeug lagerte. Zuvor soll das Duo nämlich auch in den städtischen Kindergarten eingebrochen sein. In Neusiedl am See wird ihnen ein versuchter Einbruch vorgeworfen. Weitere Ermittlungen laufen noch.